La capitale de clan est découpée en plusieurs districts. Chaque district est débloqué au fur et à mesure que vous améliorez votre Sommet de la Capitale - le district le plus haut de la Capitale de Clan. Au centre du sommet de la capitale se trouve l’Hôtel de Capitale. Il fonctionne comme “l’hôtel de ville” du Sommet de la Capitale. Améliorer l’Hôtel de Capitale augmente le niveau maximum de vos autres districts et bâtiments. Cependant, votre Hôtel de Capitale ne peut être amélioré de niveau qu’après avoir amélioré suffisamment de districts pour atteindre les prérequis pour le prochain niveau d’hôtel de capitale.

Au cœur de chaque district se trouve l’hôtel de district. C’est un équivalent de votre hôtel de ville dans votre village. Les hôtels de districts peuvent être améliorés en utilisant les joyaux et le niveau des bâtiments d’un district est déterminé par le niveau de l’hôtel de district. Plus votre hôtel de district est élevé, plus vous pourrez améliorer les bâtiments de ce district.