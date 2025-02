Compléter votre Bonus d'étoiles de la Base des ouvriers vous rapportera plus de butin à mesure que votre niveau de ligue sera élevé. Cependant, le nombre d'étoiles requises pour gagner votre bonus d'étoiles dépendra également de la ligue dans laquelle vous vous trouvez et variera entre 7 et 12 étoiles pour gagner votre butin bonus. Plus votre ligue est élevée, plus vous gagnerez de butin bonus sous forme d'Or d’ouvriers et d'Élixir d’ouvriers.



Regardons quelques exemples :



Si vous atteignez 58 % de destruction à l'étape 1 et que vous avez réussi à détruire la Maison des ouvriers, cela se traduirait par 2 étoiles de bronze et compterait comme 2 étoiles pour votre bonus d'étoiles de la Base des ouvriers.



Si vous avez réussi à obtenir 100 % de destruction à l'étape 1, mais que vous avez échoué et que vous avez obtenu 10 % à l'étape 2 sans détruire l’Avant-poste, votre total d'étoiles serait de 3 étoiles de bronze et compterait comme 3 étoiles pour votre bonus d'étoiles de la base des ouvriers.



Si vous avez réussi à obtenir 100 % de destruction à l'étape 1 et 58 % à l'étape 2, y compris la destruction de l'Avant-poste, cela donnerait 3 étoiles de bronze et 2 étoiles d'argent pour un total de 5 étoiles pour votre bonus d'étoiles.



Enfin, si vous avez réussi à obtenir 100 % de destruction à la fois sur l'étape 1 et l'étape 2, cela signifierait que vous gagnerez 3 étoiles d'argent pour un total de 6 étoiles pour votre bonus.







Une chose géniale à propos du nouveau système du Bonus d'étoiles est que pendant que vous gagnerez le plus de butin grâce à votre Bonus d'étoiles, vous pouvez toujours continuer à attaquer et à gagner du butin après avoir terminé votre récompense de Bonus d'étoiles. Vous n'êtes plus limité par le précédent bonus des 3 victoires pour remporter le butin !