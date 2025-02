Sous "plus de paramètres", vous trouverez une nouvelle option appelée "taille de la barre de déploiement". Cette barre de défilement vous permettra d'ajuster manuellement la taille de la barre de déploiement selon vos préférences. L'option "Utiliser la barre de déploiement étendu" précédemment disponible pour les joueurs sur tablette a été combinée dans cette option et a été renommée "Utiliser deux lignes" pour plus de clartés.