Hallo Chief!

Selama ulang tahun ke-6 Clash of Clans, kami ingin mengungkapkan bahwa tim kami sedang mengembangkan fitur baru di "Clash of Clans"!

Kami sekarang siap untuk mengungkapkan pembaruan Clash of Clans berikutnya! Bulan Oktober ini, Klan akan dapat menjadi bagian dari fitur baru yang menarik, itu adalah : Liga Perang Klan!

Berikut aturan dari Liga Perang Klan:

Klan Anda akan dipasangkan dengan 7 Klan lainnya ke dalam kelompok yang sama.

Selama minggu pertandingan, Klan Anda akan bersaing dengan 7 Klan lainnya dengan mode 15 vs 15 Klan.

Setelah akhir pekan perang, Klan-Klan dengan bintang yang paling banyak akan naik ke Level Liga yang lebih tinggi, sementara Klan-Klan yang berperingkat lebih rendah akan diturunkan ke Level Liga yang lebih rendah.

Bagaimana cara berpartisipasi dalam Liga Perang Klan?

Akan ada satu periode pendaftaran setiap bulannya, dan kompetisi ini akan dimulai setelah periode pendaftaran berakhir dan berlangsung selama delapan hari.

Meskipun pertandingan di Liga Perang Klan adalah 15 vs 15, masih ada kesempatan bagi anggota lain untuk bermain di minggu permainan, karena Anda dapat mengganti anggota Klan dengan anggota lain setiap saat.

Tidak seperti permainan Perang Klan biasa, dimana setiap anggota dapat menyerang dua kali. Dalam Liga Perang Klan, setiap anggota hanya memiliki SATU kesempatan untuk menyerang.

Liga Perang Klan dibagi menjadi 18 liga, setiap Klan memiliki banyak ruang untuk bermain dan menjadi Klan terbaik. Semakin tinggi Level Liga di mana Klan Anda berada, maka semakin banyak hadiah yang akan Anda terima!

Kami memiliki detail informasi lebih banyak di masa mendatang.



Tetap Solid Clasher Indonesia!

Salam Tim Clash of Clans