Peleton

Penghancur Tembok

Biaya pelatihan berkurang

Level 2: 1500> 1250

Level 3: 2000> 1500

Level 4: 2500> 1750

Level 5: 3000> 2000

Level 6: 3500> 2250

Level 7: 4000> 2500

Level 8: 4500> 2750

Golem

Biaya Pelatihan berkurang

Level 1: 450> 300

Level 2: 525> 375

Level 3: 600> 450

Level 4: 675> 525

Level 5: 750> 600

Level 6: 825> 675

Level 7: 900> 750

Level 8: 975> 825

Bayi Naga

Biaya pelatihan berkurang

Level 1: 15000> 10000

Level 2: 16000> 11000

Level 3: 17000> 12000

Level 4: 18000> 13000

Level 5: 19000> 14000

Level 6: 20000> 15000

Nenek Sihir

Biaya Pelatihan berkurang

Level 1: 250> 175

Level 2: 350> 225

Level 3: 450> 275

Level 4: 550> 325

Level 1

HP: Berkurang dari 320 menjadi 300

Level 2

DPS: Dikurangi dari 120 menjadi 110

HP: dikurangi dari 360 hingga 320

Bowler

Biaya Pelatihan berkurang

Level 1: 130> 110

Level 2: 150> 130

Level 3: 170> 150

Level 4: 190> 170





Penyeimbangan Biaya Sumbangan Permata

Biaya Sumbangan Permata telah dikurangi untuk unit-unit berikut:

Balon : 5> 3 permata

Penyihir : 5> 3 permata

Naga : 25> 15 permata

P.E.K.K.A : 25> 15 permata

Penunggang Babi : 5> 3 permata

Valkyrie : 8> 6 permata

Golem : 30> 20 permata

Nenek Sihir : 15> 10 permata

Anjing Lava : 30> 20 permata

Bowler : 8> 5 permata

Bayi Naga : 10> 8 permata

Naga Elektro: 30> 20 permata

Dan untuk Raksasa Meningkat:

Raksasa : 2> 3 permata





Mesin Pengepung / Bengkel

Waktu pelatihan Bengkel dikurangi : Waktu pelatihan sekarang rata 20 menit di semua level.

Mengurangi biaya pelatihan Bengkel : Biaya pelatihan sekarang 100.000 emas rata-rata di semua tingkatan.

Menyumbangkan Bengkel memberikan 30 XP





Bangunan

Menara Inferno

Tambahan Menara Inferno untuk Balai Kota 12

Busur X

DPS telah disesuaikan :

Level 3: 80> 70

Level 4: 90> 80

Level 5: 110> 100

Artileri Elang

Kerusakan Per pukulan dan Kerusakan Gelombang Kejut telah disesuaikan:

Level 1: Kerusakan Per pukulan 250> 300, Kerusakan Gelombang Kejut 15> 20

Level 2: Kerusakan Per pukulan 300> 350, Kerusakan Gelombang Kejut 20> 25

Level 3: Kerusakan Per pukulan 350> 400, Kerusakan Gelombang Kejut 25> 30

Pertahanan Udara

Hitpoint telah disesuaikan:

Level 7: 1110> 1100

Level 8: 1170> 1200

Level 9: 1230> 1300

Level 10: 1290> 1400

Bom Udara (yang berwarna merah):

Level baru ditambahkan untuk Balai Kota 12

Pengurangan radius pemicu dari 5 ubin menjadi 4 ubin

Bom

Level baru ditambahkan untuk Balai Kota 11

Ledakan dipersingkat dari 2 detik menjadi 1,5 detik, membuatnya lebih efektif dalam memukul pasukan yang memicu mereka.





Pengumpul Sumber Daya

Tambang Emas: level baru ditambahkan untuk Balai Kota 10

Elixir Collector: level baru ditambahkan untuk Balai Kota 10

Dark Elixir Collector: level baru ditambahkan untuk Balai Kota 10





Tembok

Hingga 200 Potongan Dinding kini dapat ditingkatkan ke level 13 (sebelumnya hanya 100 yang dapat ditingkatkan).

Itu semua adalah yang akan kami lakukan di pembaruan penyeimbangan Oktober 2018 ini, jangan lupa untuk memberitahu kami opini kalian tentang pembaruan penyeimbangan ini di kolom komentar.



Semangat Clasher Indonesia

Tim Clash of Clans