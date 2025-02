Hei Chief!

Hari ini kami akan melakukan istirahat perawatan untuk melakukan beberapa pemeliharaan server, sekaligus untuk memperkenalkan beberapa perubahan penyeimbangan, sebagai berikut:

Mesin Pengepung Pellantak Tubruk

Mengurangi HP: Level 1: 6300 -> 5300 Level 2: 6720 -> 5700 Level 3: 7140 -> 6100

Mengurangi DPS: Level 1: 300 -> 250 Level 2: 400 -> 300 Level 3: 500 -> 350

Menara Inferno

Peningkatan jangkauan multimode Menara Inferno dari 9 petak ke 10 petak (rentang mode tunggal tidak berubah, masih di 9 ubin).

Peningkatan Pengumpulan Sumber Daya

Meningkatkan tingkat pengumpulan untuk Pengumpul Eliksir dan Tambang Emas:

Level 10: 2500 per jam -> 2800 per jam

Level 11: 3000 per jam -> 3500 per jam

Level 12: 3500 per jam -> 4200 per jam

P.E.K.K.A Super

Meningkatkan kecepatan gerakan P.E.K.K.A Super dari 200 menjadi 240 Penurunan Penundaan Kerusakan saat P.E.K.K.A Super dikalahkan dari 3 detik hingga 1,5 detik (kerusakan akan terjadi lebih cepat)