Salve a tutti,

sono Stuart, l'amministratore generale del team di Clash of Clans. Sono qui per mettervi al corrente di alcune modifiche al team che abbiamo apportato di recente. In parole povere: abbiamo allargato la nostra squadra per velocizzarci e migliorare il gioco in generale.

Per molti anni, l'orgoglio di Supercell è stato quello di creare giochi con team formati da poche persone molto esperte che non avessero restrizioni nel loro lavoro. Fino a qualche tempo fa questa strategia aveva funzionato molto bene per Clash, ma con il passare degli anni, il gioco era cresciuto sia in termini di dimensioni che di età e, insieme ad esso, la lista delle cose da fare si era allungata. Le dimensioni ridotte della squadra erano diventate un ostacolo. Noi di Supercell crediamo che solo creando il miglior gioco possibile per i giocatori, otterremo i migliori risultati per la nostra attività. Quindi, vi stavamo offrendo la miglior versione possibile di Clash of Clans? A malincuore, dobbiamo dire di no.

Ed è un vero peccato! Perciò, abbiamo deciso di iniziare a darci da fare per rimediare. Dall'inizio dell'anno, abbiamo raddoppiato le dimensioni della squadra e ciò ci ha portato a dover cambiare come lavoriamo in diversi modi, così da assicurarci che questa squadra nuova e più numerosa possa fare davvero di più e non finire nel caos. Perché sì, in effetti, c'è stato un po' di caos lungo il percorso. Le nuove aggiunte alla squadra sono tutte persone fantastiche con ottime idee su come migliorare il modo in cui lavoriamo e sono molto emozionate all'idea di occuparsi di un gioco grandioso e iconico come Clash. Allo stesso tempo, però, proporre delle novità a un pubblico così vasto può fare un po' paura, perciò siate gentili con loro, per favore!

Questa versione allargata della squadra non lavora ancora a pieno ritmo, ma, man mano che le nuove aggiunte al team diventano più esperte, riusciamo a fare di più e più in fretta. È quello che è successo con l'evento del Collage orrendo, ad esempio. Le parole di uno dei membri del team al riguardo sono state: "Non oso immaginare quanto sarebbe stato triste quell'evento, se lo avessimo messo in piedi con i numeri che avevamo a inizio anno." Ma l'opera di espansione della squadra non è finita qui, anzi, siamo ancora alla ricerca di nuove aggiunte, in modo da avvicinarci sempre di più all'obiettivo di offrirvi la migliore versione possibile di Clash.

Vorrei anche cogliere l'occasione per ringraziarvi: siete davvero una community incredibile. Clash of Clans appartiene a voi giocatori, sin dal momento del lancio nel 2012. Vedere quanto vi emozionate per le cose che facciamo bene ci ripaga di tutto il nostro duro lavoro e allo stesso tempo, anche se meno piacevole, vedervi delusi quando facciamo casini ci spinge a fare meglio in futuro. Perciò, non smettete di farci sapere cosa pensate, sia in positivo che in negativo, perché tutto ci aiuta a decidere cosa fare e che direzione prendere.

Grazie a questa nuova squadra, stiamo pianificando un 2024 ambizioso che crediamo vi piacerà molto.

E il 2023 non si è ancora concluso! Ci sono le Finali mondiali questo fine settimana e non vediamo l'ora di scoprire quali ingegnose disposizioni della base e strategie di attacco useranno i nostri migliori giocatori. Dopo di che, ci sarà un grande aggiornamento di dicembre, incentrato sul villaggio base, che renderà la maggior parte di queste ingegnose strategie obsolete! È davvero un bel momento per i giocatori di Clash of Clans!

Continuate a combattere!

Stuart