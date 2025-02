Salve a tutti,



sono Stuart, il game lead di Clash of Clans. Darian ha provato in diversi modi a coinvolgermi in uno dei suoi video, ma non c'è mai riuscito, perché non mi trovo proprio a mio agio davanti a una telecamera, perciò questa è la prima volta che comunico con voi. Ho pensato che questa sarebbe stata l'occasione ideale per condividere con voi alcuni pareri del nostro team sul gioco e sui piani per il futuro.



Come avete potuto notare dall'ultimo aggiornamento, ora ci sono tre aree distinte in Clash of Clans, ognuna di loro con elementi di gioco e finalità proprie. Analizziamole una per una!