Al termine dell'evento, tu e gli altri membri della community riceverete un bonus speciale, che dipenderà dai traguardi raggiunti.

Al 1º traguardo raggiunto , riceverete una pozione di addestramento.

Al 2º traguardo , metteremo a disposizione un evento potenzia esercito con una gemma.

Al 3º traguardo , riceverete una quantità doppia di Bonus stella (e dei minerali vinti col Bonus).

Al 4º traguardo , una quantità tripla di Bonus stella (e dei minerali vinti col Bonus).

Al 5º traguardo, una quantità quadrupla di Bonus stella (e dei minerali vinti col Bonus).

*Il Bonus stella e l'evento potenzia esercito saranno attivi dal 1º giugno alle 11:00 EEST al 3 giugno alle 11:00 EEST.

A queste ricompense, che saranno a disposizione di tutti, si aggiungeranno i FANTASTICI premi che metteremo a disposizione sui nostri canali social per i vari traguardi raggiunti.

Al raggiungimento del 1º traguardo, doneremo due statue di P.E.K.K.A.

Al raggiungimento del 2º traguardo, due set di skin dedicate al calcio.

Al raggiungimento del 3º traguardo, due libri onniscienti.

Al raggiungimento del 4º traguardo, due magliette autografate da Erling Haaland.

Al raggiungimento del 5º traguardo, due pacchetti da 50.000 gemme.

Cosa aspetti? Vai subito ad attaccare i villaggi nemici e seguici sulle nostre pagine social (in inglese), per non perderti nessuno dei premi in palio!

