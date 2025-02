Drizza bene le orecchie, perché abbiamo deciso di darti esattamente ciò che hai sempre voluto: usare gli eroi mentre li stai migliorando!

L'evento "Eroi senza limiti" sarà disponibile per tutti dal 1º luglio, ma la sua durata dipenderà dai tuoi sforzi e da quelli dell'intera community!

Stavolta, lavoreremo insieme per accumulare una vagonata di elisir nero per far durare l'evento il più possibile! Vediamo meglio come funzionerà.

Dettagli dell'evento

Inizio: il 24 giugno 2024 alle 11:00 EEST.

Fine: il 30 giugno 2024 alle 11:00 EEST.

Traguardi da raggiungere

1º traguardo: saccheggiare 70 miliardi di unità di elisir nero.

Se raggiunto, verrà aggiunto un giorno all'evento.

2º traguardo: saccheggiare 100 miliardi di unità di elisir nero.

Se raggiunto, verranno aggiunti altri tre giorni all'evento.

3º traguardo: saccheggiare 125 miliardi di unità di elisir nero.

Se raggiunto, verranno aggiunti altri sei giorni all'evento.

4º traguardo: saccheggiare 150 miliardi di unità di elisir nero.

Se raggiunto, verranno aggiunti altri nove giorni all'evento.

5º traguardo: saccheggiare 160 miliardi di unità di elisir nero.

Se raggiunto, verranno aggiunti altri 12 giorni all'evento.

Quindi, se tagliamo il quinto traguardo, l'evento durerà 31 giorni in totale, a partire dal 1º luglio alle 11:00 EEST ! Ciò significa 31 giorni in cui potrai usare gli eroi IN QUALSIASI MOMENTO (tranne quando hanno bisogno di essere curati)!

Potrai controllare i progressi fatti nell'evento dalla scheda "In arrivo" del gioco. 👇