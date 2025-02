La migliore azione di Clash Esports verrà trasmessa sui canali ufficiali Twitch, YouTube, Facebook e TikTok di Clash of Clans, quindi assicurati di iscriverti per non perdere nemmeno un secondo!

Se hai dubbi o hai bisogno di assistenza, dai un'occhiata all'articolo con le Domande frequenti e al Regolamento ufficiale delle Qualificazioni del Torneo! Se la tua richiesta di assistenza non ottiene risposta, contattaci su clashofclans_admin@ee.gg per tutte le tue domande sul Torneo mondiale! Tieni presente che gli amministratori del Torneo non possono fornire assistenza per richieste non correlate al Torneo stesso, come acquisti in-app o problemi con l'account