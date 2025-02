Le finali del Torneo mondiale tornano dal 23 al 25 settembre e quest’anno tutta l’azione si svolgerà sul suolo finnico di casa di Supercell: Helsinki, in Finlandia per l’appunto!

Martedì abbiamo condiviso informazioni introduttive sul Torneo mondiale di Clash of Clans 2022. Ieri ci siamo tuffati nei dettagli delle Qualificazioni del Torneo: la competizione di 5 settimane in cui le squadre si sfideranno per 4 Biglietti d’oro ancora disponibili. Oggi tutto ruota intorno alle Finali del Torneo mondiale, dove le 8 migliori squadre di Clash of Clans al mondo si sfideranno per diventare campione!

Le Finali del Torneo mondiale si svolgeranno nell’arco di 3 giorni e saranno caratterizzate da un girone a doppia eliminazione, come nel 2021. Come ricorderete dall’anno scorso, tutto può succedere quando le migliori squadre del mondo si affrontano!

Nel 2021, la testa di serie n. 1 e i campioni del mondo 2020 ATN.aTTaX sono stati eliminati dopo appena 2 guerre, mentre team sfavoriti come BADZINGER e Aphelion eSports sono andati fino in fondo, passando il girone.

E con tutte e 8 le squadre che gareggeranno di persona a Helsinki, in Finlandia, l’azione sarà sicuramente ancora più intensa nel 2022!

Le 4 squadre che otterranno i Biglietti d’oro dalle Qualificazioni del Torneo incontreranno le 4 squadre che hanno guadagnato i Biglietti d’oro attraverso tornei organizzati dalla community. Finora, X Team E-Sport e M.S Esports hanno già conquistato il loro posto alle Finali del Torneo mondiale vincendo la Queso Cup Golden Edition e la Clash MSTRS: Gold. Non vediamo l’ora di vedere quali altre 6 squadre si uniranno a loro!

Oltre all’orgoglio e alla gloria di diventare campioni del mondo, le squadre competeranno per importanti premi in denaro, incluso il primo premio di 300.000$!