La finale del primo Campionato mondiale sarà il primo evento in assoluto ad incoronare il primo Campione del Mondo. Non possiamo essere più felici di avere ShenZhou e INTZ gareggiare spalla a spalla con gli altri 6 Clan e battagliare per il montepremi da 1.000.000$. Grazie a tutti per aver espresso il vostro voto!

