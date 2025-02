L'evento che tutti aspettiamo è alle porte: le Finali del Torneo mondiale di Clash of Clans 2021! Gli scontri avranno luogo dal 3 al 5 dicembre e siamo impazienti di vedere le otto migliori squadre di quest'anno sfidarsi per conquistare il titolo di campioni del mondo. Prima che inizi l'evento, però, ci sono un sacco di informazioni che vogliamo condividere!

Le Finali mondiali consisteranno in un gruppo a doppia eliminazione composto dalle otto squadre rimaste in gara, ovvero le sei vincitrici di uno dei Biglietti d'oro in palio nelle Qualificazioni mensili di quest'anno e le due squadre che otterranno gli ultimi due Biglietti d'oro disponibili nelle Ultime qualificazioni, che si terranno il 13 e il 14 novembre. Così come gli altri eventi del Torneo mondiale del 2021, tutte le guerre delle Finali mondiali saranno al meglio di uno scontro.



Le teste di serie saranno decise in base all'ordine in cui le squadre hanno vinto i propri Biglietti, perciò i vincitori della Qualificazione di maggio saranno la testa di serie n. 1, ovvero la squadra campione in carica ATN.aTTaX, mentre la vincitrice della seconda giornata delle Ultime qualificazioni sarà la testa di serie n. 8. Come per le Qualificazioni mensili, la finalissima prevederà uno scontro aggiuntivo, se necessario. Il tabellone in basso mostra le teste di serie delle sei squadre che si sono già qualificate.