Hey Capo!

Le finali del Torneo mondiale di Clash of Clans saranno questa settimana! E per rendere l’evento ancora più speciale, abbiamo programmato alcune località watch party da cui ti puoi gustare la diretta delle finali con i tuoi amici e altri Clashers. Nel caso in cui fossi vicino a una di esse, potrebbe essere uno dei posti migliori per goderti lo spettacolo!



Tutti gli orari fanno riferimento all’ora locale.







Giacarta, Indonesia



Luogo: Warunk Upnormal Fatmawati



Indirizzo: Jl. RS. Fatmawati Raya No.12, RT.1/RW.5, Gandaria Sel., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia



Date: 23.09 / 24.09 / 25.09



Apertura: 13:00~20:00



Inizio diretta: 14:00



Iscrizione: https://supr.cl/ClashFestID



Giacarta, Indonesia



Luogo: MALACCA TOAST KEDOYA



Indirizzo: Jl. Panjang No.1-2, RT.10/RW.1, Kedoya Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520, Indonesia



Date: 23.09 / 24.09 / 25.09



Apertura: 14:00~01:00



Inizio diretta: 14:00



Iscrizioni: https://supr.cl/ClashFestID



Manila, Filippine



Luogo: Flight 88



Indirizzo: 22, 1103 Scout Borromeo St, Diliman, Quezon City, Metro Manila, Philippines



Date: 23.09 / 24.09 / 25.09



Apertura: 15:00~02:00



Inizio diretta: 15:00



Iscrizioni: https://forms.gle/e2rwG25Ku7j9 ...



Seul, Corea del Sud



Luogo: Ons. Coffee

Indirizzo: 59, Jandari-ro, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea



Date: 24.09 / 25.09



Apertura: 15:00~20:00



Inizio diretta: 16:00



Iscrizione: https://www.event-forms.com/



Singapore, Malaysia



Luogo: Pop Mart Flagshipstore



Indirizzo: Pop Mart Flagship store Funan, #01-02



Date: 23.09 / 24.09 / 25.09



Apertura: 23 e 24: 16:00 ~ 20:00 (25:16:00 ~ 18:00)



Inizio diretta: 15:00



Nessuna registrazione richiesta



Taipei, Taiwan



Luogo: Borges Place



Indirizzo: No. 441, Mingshui Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan



Date: 24.09 / 25.09



Apertura: 15:00~02:00



Inizio diretta: 15:00



Iscrizioni: https://forms.gle/NqTDs5MRKKXuMv8o8



Tokyo, Giappone



Luoog: Akihabara Esports Square



Indirizzo: Box’R AKIBA Bldg 2F, SotoKanda, Chiyoda-ku, Tokyo



Date: 24.09 / 25.09



Apertura: 15:00 - 6:00



Inizio diretta: 16:00



Iscrizioni: https://forms.gle/nk6rL2ygPar6 ...



Berlino, Germania



Luogo: LvL Gaming



Indirizzo: Schützenstraße 73, 10117 Berlin, Germany

Date: 23.09 / 24.09 / 25.09



Apertura open: 09:00~02:00



Inizio diretta: 9:00



Nessuna iscrizione richiesta



Londra, U.K



Luoog: Melt Down



Indirizzo: 342 Caledonian Rd, London N1 1BB, Royaume-Uni



Date: 23.09 / 24.09 / 25.09



Apertura: 08:00~02:00



Inizio diretta: 8:00



Nessuna iscrizione richiesta



Madrid, Spagna



Luogo: Elite Gaming Center



Indirizzo: Príncipe de Vergara 90, 28006 Madrid, Spain



Date: 23.09 / 24.09 / 25.09



Apertura: 09:00~22:00



Inizio diretta: 9:00



Nessuna iscrizione richiesta



Parigi, Francia



Luogo: Melt Down



Indirizzo: 33 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris, France



Date: 23.09 / 24.09 / 25.09



Apertura: 09:00~02:00



Inizio diretta: 9:00



Nessuna iscrizione richiesta



Roma, Italia