Il regolamento del Mondiale di Clash of Clans è anche la guida definitiva del torneo, ma abbiamo pensato che potreste avere ulteriori domande; e siamo qui pronti a rispondervi!

Per ulteriori informazioni, andate quindi a leggere il regolamento disponibile nella Pagina Ufficiale Clash of Clans Esport.

D: Un Clan formato da 15 giocatori può partecipare solo con una squadra da 5 per le Pre qualificazioni?

R: Esatto! Ogni Clan in lega Campione 1-3 della Lega di guerre tra Clan può iscrivere 5 giocatori alle Pre-qualificazioni. Inoltre anche i Clan che non hanno partecipato alla lega di guerre tra Clan in quel mese potranno iscrivere una squadra.

D: Visto che i Clan devono essere vuoti nel secondo giorno della pre qualificazione, gli altri membri devono uscire da quel Clan o si deve fare un nuovo Clan di livello 1?

R: Tutti devono partecipare nel Clans con cui si sono qualificati. Utilizzare un Clan diverso per il secondo giorno delle pre qualificazioni non è consentito.

D: Posso usare account diversi per Clan diversi alla stessa pre qualificazione?

R: No. Ogni giocatore può competere alle pre qualificazioni solo con un account, di cui deve essere proprietario.

D: I 5 giocatori che formano la squadra devono provenire dai convocati della Lega di guerre tra Clan o si possono scegliere 5 giocatori a caso tra tutti i Clan qualificati?

R: Il Capo del Clan può scegliere anche giocatori che non hanno partecipato alla Lega di guerre tra Clan in quel mese, ma questi ultimi devono essere idonei alla partecipazione; devono essere disponibili all'interno del Clan e non essere già registrati in altre Pre qualificazioni, Qualificazioni mensili o nelle Ultime qualificazioni.

Il Campionato mondiale di Clash of Clans 2021 inizia a maggio, ricordati di iscriverti alla Lega di guerre tra Clan!

Clash On!