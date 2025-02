Ti scriviamo perché vogliamo informarti di alcune nuove modifiche riguardo alle qualificazioni offline e al cammino verso il torneo mondiale del 2020.



Considerata la situazione dovuta alla pandemia attuale, la salute e la sicurezza dei nostri giocatori continua a essere una nostra priorità, così come lo è il nostro desiderio di organizzare un evento epico per tutti i partecipanti. A seguito dei problemi relativi alla sicurezza e ai trasporti dovuti alla crisi legata a COVID-19, abbiamo deciso di posticipare ulteriormente le date delle qualificazioni offline.



Le nuove date sono elencate qui sotto.

Prime qualificazioni offline: 21-23 agosto

Seconde qualificazioni offline: 28-30 agosto

Terze qualificazioni offline: 18-20 settembre

Quarte qualificazioni offline: 25-27 settembre

Quinte qualificazioni offline: 16-18 ottobre

Seste qualificazioni offline: 23-25 ottobre

Sappiamo quanto desideri sfidare i migliori giocatori del mondo, perciò ti assicuriamo che il cammino verso il torneo globale sarà avvincente come non mai! Con la speranza che tu rimanga a casa e resti in salute durante questo periodo difficile, ci auguriamo di vederti presto su questo palcoscenico mondiale!







Continua a combattere!

Il team di Clash of Clans