Amici di Clash of Clans,

la strada verso il Torneo mondiale 2022 di Clash of Clans sta per iniziare, con il primo torneo della community in arrivo proprio dietro l'angolo: la Queso Cup Golden Edition!



Se sei un giocatore di Municipio 14 e miri a competere con i migliori giocatori del mondo, questa è la tua opportunità. Insieme ai tuoi compagni di squadra, puoi già iscriverti alla prima qualificazione con una squadra di 5 membri e puntare alla gloria finale.



Possono partecipare fino a 1024 squadre ad ogni qualificazione nella Queso Cup Golden Edition, con la prima il 19 marzo e la seconda il 26 marzo.



Le prime 8 squadre di ogni qualificazione (16 in totale) avanzeranno alla fase successiva in cui si sfideranno con un nuovo formato mai fatto prima nella storia degli Esport di Clash of Clans: un girone svizzero in cui le squadre devono ottenere 3 vittorie per qualificarsi ai playoff. Il girone svizzero si giocherà il 3 aprile.