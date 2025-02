Le iscrizioni chiuderanno alle 14:00 UTC del 7 settembre, quindi assicurati che tutto il tuo team si sia registrato entro quella data! La Tappa 1 - Scontri classificati inizierà poco dopo, alle 16:00 UTC, e durerà fino alle 16:00 UTC del 17 settembre. Una volta trascorsi i 10 giorni, le 128 squadre con il punteggio più alto passeranno alla Tappa 2.

Se hai domande o hai bisogno di assistenza, consulta l'articolo delle domande frequenti e il regolamento ufficiale. Se le tue domande non hanno ancora ricevuto risposta, contatta i nostri amministratori del Torneo. Tieni presente che gli amministratori del Torneo non possono fornire assistenza per domande non correlate al Torneo stesso, come acquisti in-app o problemi con l'account.



Resta sintonizzato sulla scheda Esports all’interno del gioco di Clash of Clans, su Twitter e Instagram per rimanere aggiornato su tutto ciò che riguarda #ClashWorlds! Buona fortuna a tutti i clan partecipanti!



Continua a combattere!



- Il team di Clash Clans