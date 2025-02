Cosa aspetti, quindi? Forma una squadra e crea coi tuoi compagni le disposizioni migliori per dimostrare quanto valete e guadagnarvi un posto nell'olimpo di Clash!



Il formato ufficiale del Torneo mondiale sarà disponibile da domani, perciò consulta la scheda Esports nel gioco oppure le nostre pagine dedicate (in inglese) su Twitter e Instagram per non perderti nessuna novità su #ClashEsports.



Continua a combattere!

Il team di Clash of Clans