Alla fine di aprile, abbiamo annunciato che potrebbe essere necessario limitare il numero di squadre che gareggiano nella prossima Prequalificazione del Torneo mondiale di Clash of Clans. Oggi vorremmo condividere ulteriori informazioni sulla registrazione.





Sebbene non sia stata ancora presa una decisione finale sul numero di squadre che partecipano alla Prequalificazione di maggio, i capi dei clan in lega Campioni 1-3 dovrebbero registrare le loro squadre tramite l’icona del Portale del Torneo in gioco, situata sul lato destro della schermata principale, dal momento dell’apertura della registrazione, oggi, 11 maggio, alle 21:00 UTC. Una volta selezionati da un capo clan, i giocatori potranno registrarsi tramite la stessa icona del Portale del Torneo.



Se dobbiamo limitare il numero di squadre, divideremo gli slot disponibili tra i migliori clan di lega Campioni 1-3. Vi informeremo della nostra decisione finale entro il 17 maggio.



Per un video tutorial su come registrarsi per le Prequalificazione del Torneo mondiale tramite il Portale del Torneo in gioco, clicca su questo collegamento o guarda il video qui in basso.