“Con le mani in pasta” è un evento a tempo limitato per i giocatori dal municipio 8 in su per celebrare il Clashmas in un modo nuovo.

"Con le mani in pasta" funzionerà in modo molto simile al “Collage orrendo” di Clash-O-Ween, dove ci saranno attività di gioco per raccogliere risorse, sbloccare ricompense speciali e guadagnare medaglie per acquisire fantastici bottini come la skin del re di pan di zenzero e l'equipaggiamento epico degli eroi, il guanto dei giganti.