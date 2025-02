Ogni volta che migliori la Casetta dei Famigli, avrai accesso ad un nuovo Famiglio. Ogni Famiglio ha una abilità unica che aiuterà l’Eroe a cui è stato assegnato.

Ogni Eroe può portare con sé in battaglia solamente uno dei Famigli disponibili, in base alla strategia che utilizzi assegnare diversi Famigli a diversi Eroi può portare a creare varie strategie e diversi modi di comporre il tuo esercito! Vuoi dare al tuo Re barbaro del danno da distanza? Assegnagli il Gufo elettrico, o forse vuoi che la tua strategia con Queen walk sia più potente? Fai in modo che porti con sé l’Unicorno per avere una cura in più!

Infine, i Famigli possono essere migliorati utilizzando gli oggetti magici. Esattamente come gli Eroi, possono completare un miglioramento con il libro degli Eroi o migliorati direttamente con il Martello degli Eroi.

Vediamo più da vicino ai Famigli disponibili con l’aggiornamento del Municipio 14!