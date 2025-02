Nel momento in cui il giocatore riscatterà dei premi per gli obiettivi raggiunti e non abbia spazio sufficiente per l’intera ricompensa, il giocatore sarà in grado di ricevere qualsiasi quantità riesca a depositare più qualche Gemma. Il numero di gemme varia da un massimo di 5 ad 1 in base alla proporzione delle risorse che è stato possibile ottenere. Esempio: un giocatore che ottiene il 20% delle risorse otterrà anche 4 Gemme (l’80% di 5).