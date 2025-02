Ehilà, è da un po' che non ti aggiorniamo sulla nostra Politica di sicurezza e correttezza del gioco e sulle misure che adottiamo per rendere Clash of Clans sicuro e corretto per tutti.

Innanzitutto, abbiamo deciso di sospendere in modo sistematico gli account bot (che vengono utilizzati per ottenere vantaggi ingiusti nel gioco), perché sono aumentati di numero e ci hanno quindi costretto a intervenire in modo più severo.

Di conseguenza, ti comunichiamo che, al momento, stiamo sospendendo in modo permanente tutti gli account identificati come bot e anche i giocatori che utilizzano software di terzi.

Per maggiori informazioni sulle nostre politiche, ti invitiamo a consultare le nostre Condizioni d'Uso.

D'ora in avanti, ti forniremo più spesso aggiornamenti al riguardo.

Il team di Clash of Clans