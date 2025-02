Sebbene Alex e Simião siano gli unici che stanno lavorando duramente alla nuova base, ci sono altri gruppi impegnati in altre cose. Nel nostro lavoro è normale che queste task force ridotte si occupino da sole di certe funzionalità, perché così si semplifica il più possibile il processo decisionale, ma quando si tratta di testare qualcosa, lo facciamo tutti insieme. Non importa se siete sviluppatori, analisti o produttori che si dedicano ai video per il marketing: durante questa fase coinvolgiamo tutti i membri del nostro team, perché sappiamo che provare ogni novità e dare la nostra opinione è cruciale per rendere l'esperienza di gioco la migliore possibile.



Durante le primissime fasi di testing, non pensiamo a bilanciare tutto in maniera perfetta. Ovviamente, se una truppa è troppo forte o una totale delusione, facciamo delle correzioni, ma ciò che è più importante per noi a quel punto è capire se una cosa è divertente e comprensibile, evitando di introdurre subito nuovi componenti grafiche, per le quali preferiamo prima mettere a punto le meccaniche di gioco e capire cosa ci serve. Successivamente, quando abbiamo le idee più chiare, il testing si concentra di più sui dettagli e la loro rifinitura. Infine, ascoltiamo i suggerimenti di altri colleghi di Supercell e di giocatori fidati che non appartengono alla nostra azienda.