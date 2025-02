NOTA:

Il vincitore deve essere in grado di recarsi alle finali mondiali che si svolgeranno dal 23 al 25 settembre a Helsinki, in Finlandia. Il vincitore riceverà un messaggio all'interno del gioco (icona della busta nell'angolo in alto a sinistra del villaggio natale) e DEVE rispondere entro 24 ore per confermare il premio. Se il vincitore non risponde o se non è in grado di riscattare il premio a causa di restrizioni di viaggio o altri motivi, il premio verrà nuovamente sorteggiato fino a quando non viene trovato un vincitore idoneo.