Abbiamo tantissime anticipazioni in arrivo nei prossimi giorni e non vediamo l'ora di condividere con te ciò che abbiamo preparato per l’aggiornamento di Clash of Clans di primavera 2021. Nel prossimo aggiornamento avremo GRANDI rivelazioni, modifiche al bilanciamento del gioco e moltissimi miglioramenti della qualità della vita. Prima di entrare però nelle anticipazioni vere e proprie, vogliamo condividere una importante modifica in arrivo con questo aggiornamento. Abbiamo apportato alcuni cambiamenti alle donazioni delle truppe del castello del clan.

Per evitare che i giocatori di livello basso si scontrino contro unità difensive troppo potenti presenti all’interno del Castello del Clan avversario e per mantenere un migliore equilibrio del gioco per tutti i livelli di Municipio, abbiamo modificato qualche parametro delle donazioni nel Castello del Clan.

Nel momento in cui verrà rilasciato l'aggiornamento, entreranno in vigore le seguenti modifiche: