In questo aggiornamento, abbiamo rimosso tutti i costi di addestramento di elisir ed elisir nero per truppe, incantesimi e macchine d'assedio. Hai letto bene: addestrare il tuo esercito costerà ZERO elisir o elisir nero a partire da questo aggiornamento.

Vogliamo che i giocatori provino nuove strategie e tattiche senza la preoccupazione di spendere risorse quando non si è sicuri che quella strategia o la costruzione dell'esercito funzioneranno. Per consentire ai giocatori di sperimentare nuove tattiche selvagge, rimuovere i costi di addestramento vi garantirà una maggiore libertà di provare quelle idee stravaganti che avete sempre voluto attuare!