Benvenuto nel post del blog sulla "Sfida del Clash Fest" di Galadon! Per quest'ultima sfida a tema Clash Fest, non ci sarà una classifica giornaliera! Ogni giocatore che ottiene una tre stelle nella sfida sarà incluso in un sorteggio per un premio di 2.000 gemme (10 vincitori).

I vincitori del sorteggio riceveranno un messaggio nella loro casella di posta in-game (icona della busta nell'angolo in alto a sinistra) per informarli della vincita e per dare istruzioni su come richiedere il premio.