Benvenuto nella classifica del livello di sfida "meno è meglio"! Questo post del blog verrà aggiornato con i migliori punteggi giornalieri e al termine di questo livello di sfida, ci sarà una lotteria tra i migliori 100 giocatori per ricevere alcuni fantastici premi targati Clash.

Il vincitore della lotteria riceverà un messaggio nella sua casella di posta all'interno del gioco (icona della busta nell'angolo in alto a sinistra) per informarlo della vincita e per fornire istruzioni su come richiedere il premio.