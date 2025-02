Questa difesa anti-tank è molto inquietante, poiché è stata costruita e potenziata con l’elisir nero. Anche la sua presenza minacciosa lascia una macchia scura nell’ambiente che lo circonda. Nonostante le sue origini possano essere misteriose, la sua capacità di devastare le forze attaccanti non lascia dubbi sulla sua efficacia.

Sebbene il Monolito infliggerà una quantità di danni di livello base per colpo, ogni colpo infligge anche danni bonus aggiuntivi in base a una percentuale dei punti ferita massimi del suo bersaglio, rendendo il Monolito incredibilmente pericoloso contro unità con punti ferita elevati come tank o eroi.