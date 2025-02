Quando trovi un avversario per le battaglie multifase della base del costruttore, se hai sbloccato l’elicottero da battaglia, puoi selezionare la macchina da guerra o l’elicottero da battaglia per la fase 1. Alla fine della fase 1 e prima di iniziare la fase 2, qualsiasi abilità della macchina dell'eroe non utilizzata si attiverà automaticamente per sfruttare il suo effetto di recupero dei punti ferita.

Prima di iniziare la fase 2 della tua battaglia multifase, puoi continuare a utilizzare la stessa macchina dell’eroe con la stessa quantità di punti ferita che aveva alla fine della fase 1, inclusi eventuali punti ferita ripristinati dalla sua abilità innescata al termine della fase 1, oppure puoi selezionare l'altra tua macchina dell’eroe che inizia completamente fresca al 100% di punti ferita.



Questo ti darà una maggiore flessibilità tattica nel modo in cui modelli i tuoi attacchi. Fornisci supporto aereo alle tue truppe di terra con il tuo elicottero da battaglia, o magari usa la tua macchina da guerra per eliminare le difese antiaeree in modo che le tue truppe aeree possano ripulire la base nemica!