L’Apprendista sorvegliante è una nuova truppa di elisir nero, disponibile dal municipio 13 in poi dopo che hai migliorato la tua caserma nera al livello 10.

Come studente dell'arcano, che spera un giorno di diventare un Gran Sorvegliante del suo villaggio, questo giovane magistro in formazione, è un'unità di terra che spara attacchi a distanza con la sua fionda magica. Sebbene questo esperto neofita abbia padroneggiato molti dei servizi magici dei Grandi Sorveglianti, non ha ancora imparato a volare come il suo sensei scolastico. L’Apprendista sorvegliante non ha una modalità aerea, ma può gestire brevi elevazioni potendo facilmente saltare sopra e aggirare i muri.



E per quanto ammirevole sia stato questo piccolo custode nei suoi accademici, questo apprendista deve ancora imparare l'abilità del Tomo eterno. Tuttavia, l'Apprendista sorvegliante ha un'aura vitale magica che potenzia i punti ferita delle truppe di terra intorno a lui, ma questa aura non è cumulabile con il Gran Sorvegliante o altri apprendisti. Quando più aure si sovrappongono, l'aura più forte avrà sempre la priorità.