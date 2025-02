È giunto il momento di frantumare un po' di mura e sbloccare il nuovo equipaggiamento degli eroi, la Lancia-razzo, nell' evento delle medaglie ''Spaccamuro alla ribalta'' !

Come nei precedenti eventi di questo tipo, anche in questo, disponibile per tutti i giocatori che hanno raggiunto il livello 8 del municipio, dovrai svolgere diverse attività in gioco per accumulare cubetti di ghiaccio e progredire così lungo il percorso dell'evento. I cubetti di ghiaccio potranno essere convertiti in supermedaglie, che ti permetteranno di sbloccare ricompense speciali come la Lancia-razzo, il nuovo equipaggiamento della campionessa reale!