La volpe degli spiriti è un nuovo famiglioo disponibile nel municipio 16 quando aggiorni la tua casetta dei famigli al livello 9.



Sebbene sia estremamente timida e sia più felice quando vaga da sola nei boschi, la lealtà della volpe degli spiriti in combattimento è indiscutibile. Quando viene chiamata in battaglia, questa esuberante volpe combatte ferocemente e conferisce al suo eroe un po' di magia della foresta

La sua abilità “Spirito guida” rdederà se stessa e il suo eroe invisibili per alcuni secondi! Ciò consentirà nuove interessanti strategie per gli eroi e non vediamo l'ora di vedere come le utilizzerai!

Bersaglio preferito : detro 4.5 caselle dall’eroe

Tipo di danno : Bersaglio singolo

Bersagli : Terra

Spazio richiesto : 20

Velocità di movimento: 24