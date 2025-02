Il gioco memorizzerà l'ultima che hai utilizzato. Se era una macchina d'assedio, avrai selezionata quella per il tuo attacco successivo. Se non hai usato una macchina d'assedio ma hai posizionato le truppe normalmente con il Castello del Clan, il tuo prossimo attacco userà quell'impostazione.

Donare le Macchine D'assedio dará 30 Punti esperienza invece di 1.

The game will automatically default to the last deployment you used. If you used a Siege Machine in your last attack, it will default to that setting for your next attack. If you didn't use a Siege Machine and just deployed Clan Castle troops normally, your next attack will use that setting instead.