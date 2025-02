Giocare nella base del costruttore non risulta particolarmente conveniente, sia per via della casualità dei risultati finali sia perché solo i vincitori ottengono delle ricompense (per non parlare del fatto di quanto fastidioso sia dover attendere la fine dell'assalto nemico, prima di poter attaccare nuovamente). Un aspetto attraente della base è l'assenza dei tempi di addestramento delle truppe, cosa che può invogliare a giocarci spesso, ma per vincere il bonus giornaliero bisogna disputare in genere circa sei scontri al giorno e ciò porta via un bel po' di tempo, soprattutto se si prende in considerazione anche quello richiesto dalle altre funzionalità di Clash. Sappiamo bene che molti di voi hanno tanti impegni e non riescono a giocare ogni giorno e, purtroppo, l'attuale versione della base del costruttore non è molto adatta a chi ha tempo libero solo nei fine settimana.