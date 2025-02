C'è un grande cambiamento nel funzionamento dell'artefatto vanga per ostacoli. Gli oggetti ora diventeranno PERMANENTEMENTE mobili dopo aver usato la vanga per ostacoli su quell'oggetto. Nota: si applica solo agli oggetti spostati dopo che questa modifica sarà stata attivata (se gli oggetti vengono spostati dopo l'aggiornamento di dicembre).



Gli oggetti mobili possono anche essere nascosti nell'editor della disposizione e possono anche essere posizionati in posizioni diverse per disposizioni diverse! Tuttavia, dovreste essere consapevoli che non possono essere utilizzati nelle disposizioni delle basi di guerra.

Inoltre, gli ostacoli mobili rientrano comunque nel conteggio per il raggiungimento del limite degli ostacoli generati, proprio come tutti gli altri ostacoli, anche se sono nascosti.

È ancora possibile rimuovere definitivamente un oggetto mobile. Tuttavia, tenete presente che la vanga per ostacoli NON viene rimborsata se rimuovete in modo permanente un ostacolo mobile.