Il layout della capitale del tuo clan può essere modificato nell'editor del layout della capitale del clan. Solo il capo e i co-capi del tuo clan avranno l'autorità di modificare la disposizione dei tuoi distretti della capitale. Eventuali modifiche apportate al layout durante un week-end degli assalti non entreranno in vigore fino al termine dell'assalto. Pertanto, una volta che il tuo clan ha creato un layout della capitale, qualsiasi modifica apportata al layout della tua capitale durante un week-end degli assalti non entrerà in vigore per nessun assalto difensivo in corso. Tuttavia, le modifiche verranno applicate durante eventuali assalti futuri.



Alla fine del week-end degli assalti, il tuo clan guadagnerà medaglie degli assalti in base alla resistenza delle tue difese contro gli attacchi nemici. Quindi, se hai un costruttore di basi di talento nel tuo clan, questo è il suo momento per brillare!



Abbiamo progettato un arsenale di nuove e uniche difese per la tua capitale del clan. Alcuni sembreranno familiari, come i cannoni giganti, e alcuni sono completamente nuovi di zecca, come balista e artiglieria razzo. Scopri cosa dovranno affrontare i tuoi nemici quando avrai sbloccato tutte le difese.