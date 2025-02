Sale del costruttore 1-5



Per i giocatori che sono al di sotto della sala del costruttore 6, cercheremo di preservare il più possibile le disposizioni attuali spostandole al centro della mappa del villaggio della base del costruttore. Se ci sono 4 o meno di 4 edifici/trappole che non possono rientrare nella dimensione della mappa più piccola, allora quegli edifici verranno posizionati casualmente. Se ci sono più di 4 edifici/trappole che non si adattano alle dimensioni più piccole della mappa, l'intera disposizione della base del costruttore verrà posizionata in modo casuale. Eventuali disposizioni aggiuntive non attive verranno cancellate.

Sale del costruttore 6+

Dividere la base del costruttore in fasi che devi conquistare, consentirà comunque a più difese di espandere le tue fasi della base del costruttore creando nuove fantastiche strategie difensive per contrastare gli attaccanti.



I giocatori che hanno già la sala del costruttore al livello 6 e superiori (SC6+) sbloccheranno automaticamente l'ingresso della caverna sul lato occidentale della base del costruttore, il quale conduce alla tua seconda fase. Per far fronte a ciò, le difese della base del costruttore verranno impostate in modo casuale per entrambe le fasi. Tutte le decorazioni verranno nascoste e tutti gli ostacoli non eliminati rimarranno dove si trovano attualmente.

Inoltre, eventuali ostacoli bloccati da edifici/trappole riposizionati o dalla ridotta dimensione della mappa, verranno automaticamente spostati in posizioni valide ma casuali. Qualsiasi erba alta bloccata verrà rimossa. Eventuali disposizioni aggiuntive non attive verranno cancellate.