Ora è possibile donare rapidamente le super truppe mentre si visita la base del costruttore.



Risolto il numero massimo delle medaglie dell’assalto.



Risolto problema che mostrava i distretti della capitale bloccati sia per quelli bloccati che per quelli in caricamento.



Cambiata Macedonia (FYROM) a Macedonia del nord.



Cambiato il colore del pulsante a grigio anziché rosso durante l’assalto della capitale quando gli attacchi sono finiti



Il messaggio della donazione viene ora mostrato correttamente una volta che le rovine vengono completate nella Capitale del clan..



Risolto problema con il pulsante di replay successivo per saltare i replay mancanti (derivanti da attacchi in cui non erano state schierate truppe) nella Capitale del Clan.



Risolto il problema con il grigiore del pulsante Trova caserma per funzionare in modo coerente in diverse schermate informative delle unità Capitale del clan. Trova sempre la tua Caserma quando usi quel pulsante, anche se stai esplorando un distretto che ha la Caserma corrispondente



Risolto il problema con il livello errato dell'unità nel titolo della schermata di aggiornamento dell'unità secondaria durante l'aggiornamento della Caserma della capitale. Non mostra i livelli per gli scheletri.



Aggiorna i muri quando esci dalla schermata di selezione del layout con il pulsante Indietro. In precedenza i muri venivano aggiornati solo alla chiusura dello schermo.



Visualizza correttamente le skin eroe distribuite nella cammino delle ricompense delle Sfide stagionali argento nel popup Elenco ricompense.



Risolto il problema con l'esplosione troppo grande nell'effetto Salto di livello 4.



Corretta la durata degli effetti dell'incantesimo Pipistrello in modo che corrisponda alla durata della rigenerazione.



Corretti gli effetti sonori della Trappola tronco.



Risolto un problema raro nella logica di completamento automatico delle attività Sfida stagionale e Sfida iniziale. Le attività di aggiornamento del muro erano completate automaticamente anche se avevi mura non costruite. Le attività di aggiornamento del laboratorio venivano completate automaticamente anche se non avevi il laboratorio o la caserma o se le caserme erano sotto livello o le caserme erano in fase di aggiornamento.



Estrapolata l'animazione dell'attacco del personaggio solo all'interno del segno di spunta logico attivo per evitare che l'animazione vada troppo oltre.



Gestione degli errori di caricamento delle sfide (non più spinner infiniti).



L’incantesimo Clonazione non clonerà più le unità che non sono ancora state generate.



Risolto il problema con la schermata finale della battaglia che a volte mostrava l'ora sbagliata al termine di una sfida livello. Se c'è stato un ritardo tra la fine della battaglia e la visualizzazione dello schermo, potrebbe essere stato mostrato un tempo sbagliato.



Risolto il problema con la possibilità di salvare sempre l'esercito amico nella base del costruttore.



Non si applica l'effetto d'immunità agli edifici quando vengono colpiti da danni da schizzi difensivi del Guaritore per evitare inutili rumori visivi. Tuttavia, gli edifici non vengono ancora curati dai guaritori difensivi.



Risolto il problema con il numero visualizzato di attacchi alla Capitale del clan rimanenti dopo essere rientrati in un clan o essersi uniti a un altro clan.



Risolto il problema con i livelli di unità errati nella schermata delle informazioni dell'Accampamento dell'esercito quando si visitavano altri villaggi mentre la Pozione di forza era attiva.



Mostrata la modalità di ordinamento "Per truppe donate" nell'elenco dei clan solo quando sei nella scheda Villaggio base del clan per evitare confusione.



Risolto il problema con la notifica dell'attacco dell’aeronave della Capitale del clan non visibile in alcuni scenari con Balloon Bus personalizzato.



Mostrato lo sfondo rosso per le Supertruppe nei menu delle donazioni



Fai salire di livello i personaggi in cima alla Torre dello stregone di livello 14 e alla Torre degli arcieri di livello 20.



Risolto il problema con le classifiche della lega delle guerre tra clan che non si aggiornavano all'ultima stagione se un clan nella classifica era stato eliminato mentre la lega della guerra tra clan era attiva.



È possibile rimuovere i famigli vivi che diventano elisir dopo la battaglia. I famigli vengono lasciati visibili in modo simile agli eroi.



Il conteggio dei punti di 250 punti dell’incarico “Distruggi gli Archi-X” nelle sfide stagionali è stato ridotto a 200 per corrispondere ad altri incarichi simili



Modificati gli effetti degli incantesimi difensivi (TH 14 Veleno, Furia della Supervalchiria) per distinguerli dai normali effetti degli incantesimi.



Chiarimento nel messaggio di errore per aver tentato di espellere un membro del clan mentre si trovava nella Capitale del clan



Le unità con generazione ritardata non contano come unità vicine per l'abilità Furia del Cucciolo di drago.



Le unità con generazione ritardata non attivano più le trappole.



Mostra l'effetto dell'aura del Gran sorvegliante quando ti unisci a un replay dal vivo in cui il Gran sorvegliante è già stato schierato.



Aggiunto l'effetto sonoro mancante per il fiore "innocuo".



Pulsante Gioca ancora in grigio nella schermata di fine battaglia se l'evento sfida è terminato.



Risolto il problema con i pulsanti della schermata di fine battaglia che a volte non rispondevano.