La nostra intenzione è di rendere le Valchirie un'opzione più attraente per i giocatori TH14.

La portata dell'Arco X in "Modalità aria e terra" è aumentata di 0,5 tessere, da 11,0 a 11,5.

Sebbene l'attuale meta si inclini verso attacchi pesanti in aria, la maggior parte degli Archi X rimane impostata su "Modalità terra". L'obiettivo della portata estesa è rendere gli Archi X in modalità aria e terra più efficaci contro gli attacchi aerei.





Nota aggiuntiva: poiché le statistiche di gioco non mostrano posizioni decimali per la gittata, la gittata dell’Arco X verrà visualizzata come 11, anche se è stata aumentata a 11,5.