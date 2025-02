Nido dei minisgherri

Il nido dei minisgherri e la girandola sono due nuove difese uniche che sbloccate quando accedete al parco degli scheletri.

Come se gli sgherri non fossero già abbastanza terrificanti, ora la difesa del vostro nemico sarà in grado di lanciare minisgherri in massa, ad alta velocità, per rappresaglia. Il nido dei minisgherri scatena sciami di minisgherri arrabbiati contro gli aggressori abbastanza coraggiosi da avvicinarsi. Proprio la risposta perfetta agli sciami di scheletri evocati dagli incantesimi Cimitero!