Ecco il primo grande aggiornamento di Clash of Clans del 2024, che porta con sé con un nuovo incantesimo, nuovi livelli, modifiche di bilanciamento, miglioramenti alla giocabilità e tanto altro ancora! Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli.

Nuovo incantesimo: Morsa radicale

Con la fine dell'inverno, si risveglia la primavera e l'incantesimo Morsa radicale ti aiuterà a portare il sole sui nostri volti e le tue truppe nelle basi nemiche!

Questo incantesimo di elisir nero, che puoi sbloccare al municipio di livello 12 dopo aver migliorato al livello 6 la fabbrica di incantesimi oscuri, ti permetterà di esplorare nuove strategie! L'incantesimo Morsa radicale rende invisibili, invulnerabili e immobili le difese nemiche nel suo raggio d'azione per l'intera durata dell'effetto, costringendo le truppe in attacco a ignorare questi edifici e difese, e permettendoti di indirizzarle verso altri obiettivi in modi mai visti prima!

L'incantesimo non ha però effetto su eroi e truppe nel castello del clan e non impedisce alle truppe di uscire dal castello. Inoltre, lascia dietro di sé dei piccoli detriti, che possono essere ripuliti dal giocatore in difesa toccandoli, proprio come le lapidi delle unità distrutte.

Tipo di effetto: ad area.

Bersagli colpiti: unità di terra e aria.

Spazio occupato: 2.

Tempo di preparazione: 6 minuti.

Livello Costo miglioramento Tempo miglioramento Durata incantesimo Livello municipio 1 ND ND 22 s 12 2 125.000 EN 10 g 24 s 12 3 250.000 EN 12 g 26 s 14 4 350.000 EN 16 g 28 s 16

Nuovi livelli

Arrivano nuovi livelli di truppe e difese per i giocatori con il municipio di livello 16, ma anche gli altri livelli del municipio ricevono dei nuovi miglioramenti!

Edificio Livello Costo miglioramento Tempo miglioramento PF Danni al sec. Ritmo produttivo Capacità Livello municipio Estrattore di elisir 16 2M d'oro 4 g 1350 ND 7000/hr 400.000 14 Miniera d'oro 16 2M di elisir 4 g 1350 ND 7000/hr 400.000 14 Trivella per elisir nero 10 6M di elisir 8 g 1550 ND 180/hr 4200 14

Edificio Livello Costo miglioramento Tempo miglioramento PF Danni al sec. Livello municipio Fabbrica di incantesimi oscuri 6 5M di elisir 8 g 950 ND 12 Tesla occulta 15 20M d'oro 14 g 1550 170 16 Torre infernale 10 22M d'oro 14 g 12h 4400 120/2600 16 Scagliapietre 5 22,5M d'oro 15 g 5300 190 16 Mina aerea a ricerca 6 14M d'oro 12 g 12 h ND 3000 16

Nuovi livelli delle truppe

Truppa Livello Costo miglioramento Tempo miglioramento PF Danni al sec. Livello municipio Livello laboratorio Sgherro 12 320.000 EN 14 g 120 78 16 14 Domatore di cinghiali 13 350.000 EN 14 g 12 h 1380 213 16 14 Bocciatore 8 350.000 EN 15 g 600 126 16 14 Cucciolo di drago 10 20M di elisir 15 g 2100 165 16 14 Caserma volante 5 18M di elisir 12 g 4800 + 1 P.E.K.K.A 16 14 Sputatronchi 5 18M di elisir 12 g 5500 220 16 14

Nuovi livelli del gufo elettrico

Ecco i nuovi livelli del nostro adorato fulmineo gufetto.

Livello Costo miglioramento Tempo miglioramento PF Danni al sec. Livello municipio Livello casetta dei famigli 11 230.000 EN 8 g 2600 150 15 6 12 250.000 EN 8 g 2700 155 15 6 13 265.000 EN 8 g 2800 160 15 6 14 280.000 EN 8 g 2900 165 15 6 15 300.000 EN 8 g 3000 170 15 6

I giocatori il cui municipio è al livello 16 ora possono migliorare altri 100 pezzi di muro al livello 17, per un totale di 250.

L'edificio del Fabbro può ora esse migliorato con l'elisir anziché con l'oro.

Nuovi equipaggiamenti degli eroi: Fiala della Rapidità e Pupazzo del domatore

Arrivano anche due nuovi equipaggiamenti degli eroi per la campionessa reale, visto che iniziava a essere un po' gelosa di tutti gli splendidi equipaggiamenti degli altri eroi.

Pupazzo del domatore

Si sblocca con il fabbro di livello 7.

Evoca una squadra di domatori di cinghiali che combatte al tuo fianco.

Fiala della Rapidità

Si sblocca con il fabbro di livello 8.

Aumenta la velocità di movimento e di attacco per alcuni secondi.

Miglioramenti alla chat del clan

Dobbiamo ammettere che la chat del clan iniziava a essere un tantino antiquata, quindi l'abbiamo rinnovata sia graficamente che nelle funzionalità e ora usarla sarà molto più facile e piacevole!

Messaggi in evidenza

Adesso è possibile fissare in alto i messaggi di chat e di sistema.

Ci sarà anche una nuova scheda dedicata ai messaggi in evidenza.

Solo i capi e i co-capi possono fissare i messaggi.

Un messaggio in evidenza può essere rimosso in qualsiasi momento.

Reazioni

Ora i giocatori possono reagire con delle emoji ai messaggi altrui nella chat del clan!

Le emoji si possono scegliere tra una selezione predefinita.

Sotto ogni messaggio sarà possibile vedere i tipi e il numero di reazioni ottenute.

Miglioramenti e modifiche al gioco

Nella schermata delle informazioni saranno di nuovo visibili gli indicatori dei progressi. Questi indicatori mostrano quanto manca al raggiungimento del massimo livello disponibile per quel livello del municipio. Il mondo intero ha sentito il boato dei festeggiamenti su Reddit. Abbiamo riportato la pace nel mondo di Clash.

Per evitare l'uso accidentale di artefatti o risorse, abbiamo reso i pulsanti di miglioramento più chiari riguardo a quali e quanti oggetti sono richiesti. In questo modo ti assicurerai di spendere solo la risorsa o l'artefatto che desideri usare per il miglioramento in questione. Le urla di gioia su Reddit hanno creato un tumulto tale da far tremare la terra.

Le truppe in attacco ora possono attraversare le decorazioni e gli ostacoli durante il combattimento, eccezion fatta per la capitale del clan.

Inoltre, è possibile schierare le truppe sulle decorazioni.

È possibile partecipare contemporaneamente a una guerra amichevole e a una normale guerra tra clan (in due clan diversi).

Se una guerra tra clan termina con un pareggio perfetto, nessuno dei due clan perde la propria serie di vittorie.

Salta i tempi di attesa quando prepari una disposizione di difesa nella lega Leggende, dopo aver unito le difese.

D'ora in poi, i capi e i co-capi potranno vedere l'ultimo accesso dei membri del clan non più con il limite di una settimana, ma fino a un mese prima.

Modifiche di bilanciamento

Da grandi poteri deriva la grande responsabilità di bilanciarli! Ecco le ultime modifiche di bilanciamento che abbiamo apportato.

La Freccia gigante ora ha una gittata più lunga, così da attraversare l'intero villaggio. Attendiamo con impazienza i video su Reddit in cui si sostiene che manca ancora mezza casella per attraversare davvero l'intero villaggio.

Rimosso il gelo dagli attacchi della volpe degli spiriti.

Le unità evocatrici possono evocare più velocemente, dopo aver raggiunto il numero massimo di unità evocate in battaglia, una volta che il numero di queste unità scende di nuovo sotto il limite.

Superarciere Punti ferita dell'unità al livello 11 ridotti a 575. Punti ferita dell'unità al livello 12 ridotti a 600.

Guardiana delle selve Punti ferita dell'unità al livello 1 ridotti a 6650. Punti ferita dell'unità al livello 2 ridotti a 7050. Punti ferita dell'unità al livello 3 ridotti a 7400.

Superbarbaro Punti ferita dell'unità al livello 10 ridotti a 1200. Punti ferita dell'unità al livello 11 ridotti a 1300. Punti ferita dell'unità al livello 12 ridotti a 1350.

Drago Punti ferita dell'unità al livello 11 aumentati a 5300.

Drago elettrico: Punti ferita dell'unità al livello 6 aumentati a 5200. Punti ferita dell'unità al livello 7 aumentati a 5500.

Superdrago Punti ferita dell'unità al livello 10 aumentati a 7200. Punti ferita dell'unità al livello 11 aumentati a 7600.

Mongolfiera cimiteriale della base del costruttore Raggio di attacco aumentato da 0 a 50. Raggio di danno dell'abilità attiva ridotto da 300 a 225.

Strega notturna della base del costruttore Punti ferita dell'unità al livello 9 aumentati a 750 e numero di pipistrelli del nugolo portato a 7. Punti ferita dell'unità al livello 10 aumentati a 750 e numero di pipistrelli del nugolo portato a 7. Punti ferita dell'unità al livello 11 aumentati a 830 e numero di pipistrelli del nugolo portato a 7. Punti ferita dell'unità al livello 12 aumentati a 830 e numero di pipistrelli del nugolo portato a 8. Punti ferita dell'unità al livello 13 aumentati a 915 e numero di pipistrelli del nugolo portato a 8. Punti ferita dell'unità al livello 14 aumentati a 915 e numero di pipistrelli del nugolo portato a 8. Punti ferita dell'unità al livello 15 aumentati a 1000 e numero di pipistrelli del nugolo portato a 8. Punti ferita dell'unità al livello 16 aumentati a 1000 e numero di pipistrelli del nugolo portato a 9. Punti ferita dell'unità al livello 17 aumentati a 1100 e numero di pipistrelli del nugolo portato a 9. Punti ferita dell'unità al livello 18 aumentati a 1100 e numero di pipistrelli del nugolo portato a 10. Punti ferita dell'unità al livello 19 aumentati a 1220 e numero di pipistrelli del nugolo portato a 10. Punti ferita dell'unità al livello 20 aumentati a 1220 e numero di pipistrelli del nugolo portato a 11.

Superminatore della capitale del clan Punti ferita dell'unità al livello 1 ridotti a 3300. Punti ferita dell'unità al livello 2 ridotti a 3500. Punti ferita dell'unità al livello 3 ridotti a 3700. Punti ferita dell'unità al livello 4 ridotti a 3900.



Correzioni degli errori