問：參賽的5名選手必須從部落對戰聯盟賽參賽陣容中選擇嗎？是否可以從其他透過部落對戰聯盟賽獲得晉級資格的隊伍中任選5人組成？

答：部落首領可以在當月部落對戰聯盟賽參賽陣容之外選擇選手參賽，選手需同時符合以下條件：

(1)該選手已獲得參賽資格

(2)報名期間屬於該部落首領所在的部落

(3)當前不屬於其他月度預選賽、月度資格賽、最終席位資格賽或全球總決賽隊伍。