首領們，大家好！
部落衝突全球錦標賽賽事規則是一切賽事相關問題的終極指南，而常見問題解答則是賽事規則的輔助說明。
今年首次月度預選賽即將在5月展開，我們整理了大家在備戰過程中可能會想要了解的問題和解答！更多詳情，請前往部落衝突電競賽事官網，查看部落衝突全球錦標賽最新賽事規則。
問：一個15人的部落只能報名一支5人隊伍參加月度預選賽嗎?
答：沒錯！每月部落對戰聯盟賽結束後，位於冠軍聯盟I、II、III的所有部落都可報名一支5人隊伍參加月度預選賽。包含未參加當月部落對戰聯盟賽，但位於部落對戰聯盟賽冠軍聯盟I、II、III的部落，也有資格組織並報名一支隊伍參加月度預選賽。
問：月度預選賽第2天參賽部落中僅能保留5名正式參賽的選手，其他成員須暫時離開該部落。那參賽選手是否可以離開參加部落對戰聯盟賽的原部落，另創新部落參加月度預選賽，避免影響原部落其他成員？
答：所有參賽選手必須留在參加部落對戰聯盟賽的原部落中。不能創建或加入其他部落來參加月度預選賽第2天的比賽。
問：在同一次月度預選賽中，可以用不同的遊戲帳號為不同的隊伍比賽嗎？
答：不可以。在月度預選賽中，每位選手只能使用1個帳號參賽，而且必須是自己的帳號。
問：參賽的5名選手必須從部落對戰聯盟賽參賽陣容中選擇嗎？是否可以從其他透過部落對戰聯盟賽獲得晉級資格的隊伍中任選5人組成？
答：部落首領可以在當月部落對戰聯盟賽參賽陣容之外選擇選手參賽，選手需同時符合以下條件：
(1)該選手已獲得參賽資格
(2)報名期間屬於該部落首領所在的部落
(3)當前不屬於其他月度預選賽、月度資格賽、最終席位資格賽或全球總決賽隊伍。
全面開戰！