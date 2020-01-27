你的部落需要在2月至7月的部落對戰聯盟賽賽季期間（每月1日至11日）參加冠軍盃聯盟賽I的對戰並與其他部落爭奪排行榜名次。



每個月的最強部落將從冠軍盃聯盟賽I各小組的冠軍中選出。



排名將根據總勝利之星數決出（進攻獲得+獲勝獎勵）。如出現勝利之星數相等的情況，則將根據摧毀率決定。



每個月，冠軍盃聯盟賽I排行榜前4位並且符合參賽條件的部落，將受邀前往波蘭卡托維茲市參加5v5線下資格賽。



賽季結束時，獲得參賽資格的部落都會收到來自Supercell的參賽邀請。如果排行榜前4名部落中有部落放棄參賽資格或者無法參賽，該部落的資格將被給予排名第5位的部落，依次類推。



Supercell將透過遊戲內的收件箱與獲得參賽資格部落的首領聯繫。部落首領須在24小時之內確認是否參加當月的線下資格賽。如果該部落首領沒有及時回覆或者他的部落無法去波蘭卡托維茲市參加線下資格賽，參賽資格將被順延至排名更後面的部落。

