2020部落衝突全球錦標賽即將火熱來襲，百萬美元獎金池等你來挑戰！
2020部落衝突全球錦標賽，新的一年，新的精彩。
在部落對戰聯盟賽或ESL Play預選賽中一展身手，與全球數百萬玩家同台競技，向百萬美元獎金池發起衝擊。
召集部落，征戰賽場！
對戰號角即將吹響，現在就召集部落成員，做好準備，迎接賽事！6場月度線下資格賽，期待你與你的部落能夠脫穎而出，創造你的部落傳奇！
你的部落需要在2月至7月的部落對戰聯盟賽賽季期間（每月1日至11日）參加冠軍盃聯盟賽I的對戰並與其他部落爭奪排行榜名次。
每個月的最強部落將從冠軍盃聯盟賽I各小組的冠軍中選出。
排名將根據總勝利之星數決出（進攻獲得+獲勝獎勵）。如出現勝利之星數相等的情況，則將根據摧毀率決定。
每個月，冠軍盃聯盟賽I排行榜前4位並且符合參賽條件的部落，將受邀前往波蘭卡托維茲市參加5v5線下資格賽。
賽季結束時，獲得參賽資格的部落都會收到來自Supercell的參賽邀請。如果排行榜前4名部落中有部落放棄參賽資格或者無法參賽，該部落的資格將被給予排名第5位的部落，依次類推。
Supercell將透過遊戲內的收件箱與獲得參賽資格部落的首領聯繫。部落首領須在24小時之內確認是否參加當月的線下資格賽。如果該部落首領沒有及時回覆或者他的部落無法去波蘭卡托維茲市參加線下資格賽，參賽資格將被順延至排名更後面的部落。
部落首領需要從部落對戰聯盟賽參戰成員名單中指定5名成員代表部落參加線下資格賽。
首先前往ESL部落衝突全球錦標賽網站註冊參賽：
https://play.eslgaming.com/clashofclans/global
ESL Play預選賽將於3月至8月的每月12至14日舉行。
排名前4的部落將受邀去波蘭卡托維茲市參加每月線下資格賽。
ESL PLAY預選賽賽制：
5v5、13級大本營、友誼戰模式
準備時間15分鐘，對戰時間1小時
單敗淘汰賽制，一局定勝負（參賽部落每輪進行一局比賽，最後的勝者晉級）
為了給參賽人員預留更多時間準備簽證和其他材料，我們延長了部落對戰聯盟賽/ESL Play預選賽與卡托維茲線下資格賽之間的間隔期。
以下是賽程的詳細安排，以便您安排參賽事宜：
2020年2月
部落對戰聯盟賽/ESL Play預選賽
2020年3月
部落對戰聯盟賽/ESL Play預選賽
2020年4月
部落對戰聯盟賽/ESL Play預選賽
2020年5月
部落對戰聯盟賽/ESL Play預選賽
2020年6月
部落對戰聯盟賽/ESL Play海選賽
2020年7月
部落對戰聯盟賽/ESL Play預選賽
卡托維茲線下資格賽時間：
2020年3月25至29日
卡托維茲線下資格賽時間：
2020年4月22至26日
卡托維茲線下資格賽時間：
2020年5月27至31日
卡托維茲線下資格賽時間：
2020年6月24至28日
卡托維茲線下資格賽時間：
2020年7月22至26日
卡托維茲線下資格賽時間：
2020年8月26至30日
所有參賽部落必須符合Supercell《帳號安全和遊戲公平》和《服務條款》的相關規定。
所有參賽部落都將接受檢查以確認其帳號是否涉及違反規定的行為，包括但不限於帳號分享、使用機器人、使用外掛程式等其他可能導致選手被取消資格的事項。
更多資訊請查看Supercell的
及
請注意：線下資格賽是在波蘭卡托維茲市舉辦的線下賽事，所有5名參賽者均必須能到場參賽。
航班及住宿將由ESL負責。
所有參賽者必須年滿18歲，必須能夠入境波蘭，必須準備好包括
有效護照和簽證在內的所有必須的旅行證件
。
注意：
如果簽證無法於參與線下資格賽指定時間前辦好，則該部落將被取消參加當月線下資格賽的資格。該資格取消僅針對當月線下預選賽。如果該部落之後能夠申請到所需的旅行文件，且再次獲取參賽資格，仍可以重新參與後續的新一輪比賽。
由於各國家與地區規定不同，Supercell和ESL可能無法幫您更快通過簽證申請。
我們2020部落衝突全球錦標賽見！
你的部落只要在其中任意一場卡托維茲線下資格賽中獲勝， 就可以獲得2020部落衝突全球總決賽的入場券！部落衝突全球總決賽共有8個參賽席位，包括6支線下資格賽冠軍隊伍和2支外卡隊伍。也就是說，您和您的部落共有8次機會獲得全球總決賽的參賽席位。
如果你對自己的部落有實力有自信，千萬不要錯過這次挑戰自己，並與全球頂尖高手同台比拼的機會唷！