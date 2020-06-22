首領們，大家好，《部落衝突》2020年夏季更新已經上線！本次更新推出超多新內容，趕快行動，一起繼續發展村莊吧！

全新兵種：頭號殺手

如果英雄們還以為自己是戰場的主導者，那他們可就錯了，頭號殺手會讓他們好好嘗嘗被「針對」的滋味！頭號殺手是全新的闇黑重油兵種，在12級大本營解鎖。這個新兵種身披斗篷，身藏自製毒藥，她最喜歡拿英雄來檢驗自己的進攻技巧。當頭號殺手出現在戰場，敵軍英雄可得小心了！

類型：地面兵種



所需空間：6



移動速度：24



範圍：3格



跳過城牆



目標：地面和空中目標



傷害類型：單個目標



攻擊偏好：英雄



對英雄造成4倍傷害



對敵軍英雄或部隊造成傷害同時產生施毒法術效果







等級 升級費用（闇黑重油） 升級時間 每秒傷害值 生命值 訓練費用（闇黑重油） 訓練時間（分鐘） 施毒法術效果 * 1 無 無 108 360 100 1 40%/55% 2 180,000 14天 120 400 120 1 42%/60% 3 240,000 16天 132 440 140 1 44%/65%

*移動速度降低/攻擊速度降低







全新超級兵種：地獄飛龍和超級女巫



超級部隊再添生力軍！和其他超級兵種一樣，您可以點擊村莊旁的超級部隊建築找到這兩個新的超級兵種，並選擇啟用。啟用後，您就可以在一定時間內將一般部隊強化為超級部隊。和一般部隊不同的是，超級部隊有自己專屬的特殊技能，將能助大家打造全新的進攻策略！



地獄飛龍

類型：飛行單位



所需空間：15



範圍：4格



特殊技能：發射一道烈焰射線，且射線造成的傷害會隨著時間遞增！



強化費用：60,000闇黑重油



類型：地面單位



所需空間：40



範圍：4格



特殊能力：召喚她的巨型骷髏——一個超大骷髏兵



強化費用：60,000闇黑重油



每秒傷害值 生命值 訓練費用（聖水） 訓練時間 80-1600 2100 16,500 2分15秒





超級女巫



每秒傷害值 生命值 訓練費用 訓練時間（分鐘） 360 3200 915闇黑重油 10





巨型骷髏數據



每秒傷害值 生命值 數量 350 4100 1

等級上限提升



內容更新當然少不了等級上限提升！本次更新後，部分建築、陷阱、兵種、法術和英雄可以升至更高等級。







防禦建築



防禦 等級 升級費用（金幣） 升級時間（天） 每秒傷害值 生命值 加農炮 19 16,000,000 16 146 2000 法師塔 13 17,200,000 17 84 2700





建築



建築 等級 升級費用（金幣） 升級時間（天） 生命值 解鎖 闇黑訓練營 9 9,000,000 13 900 頭號殺手





陷阱和城牆



13級大本營新增一個隱形彈簧



可升至14級的城牆數量增加50塊







兵種和攻城機器



兵種 等級 升級費用（金幣） 升級時間 每秒傷害值 生命值 訓練時間 訓練費用 弓箭手 9（12本） 11,500,000聖水 12天 31 56 6秒 700聖水 飛龍寶寶 7 15,000,000聖水 15天12小時 135 1800 1分30秒 11,000聖水 戈侖石人 10 270,000闇黑重油 16天 80/800** 8000 5分鐘 800闇黑重油 熔岩獵犬 6 270,000闇黑重油 16天 20/350** 8000 5分鐘 750闇黑重油 攻城戰車 4 14,000,000 16天 400 6500 20分鐘 100,000金幣 攻城飛艇 4 14,000,000聖水 16天 330/1400** 4500 20分鐘 100,000金幣 攻城氣球 4 14,000,000聖水 16天 700/500** 6500 20分鐘 100,000金幣

**被摧毀時造成的傷害







法術



法術 等級 升級費用（聖水） 升級時間（天） 效果 / 傷害 訓練費用（聖水） 雷電法術 *** 8（11本） 8,000,000 11 480傷害 14,000 雷電法術*** 9（12本） 10,000,000 13 560傷害 15,000 鏡像法術 6 14,000,000 15 可複製的部隊單位：33 35,500

***此外，我們還重製了雷電法術，現在它的所需空間為1且可對小範圍造成穩定傷害，還可以對目標產生短時間的擊暈效果，打斷目標的攻擊並使其攻擊重置。







英雄







野蠻人之王



等級 升級費用（闇黑重油） 升級時間（天） 每秒傷害值 生命值 恢復時間（分鐘） 技能等級 71 292,000 8 510 9500 38 14 72 294,000 8 520 9700 38 14 73 296,000 8 530 9900 38 14 74 298,000 8 540 10100 38 14 75 300,000 8 550 10300 40 15





15級技能



傷害提高 生命恢復 速度提高 召喚數量 有效時間 922 4300 32 34 10秒





弓箭女皇



等級 升級費用（闇黑重油） 升級時間（天） 每秒傷害值 生命值 恢復時間（分鐘） 技能等級 71 292,000 8 789 3230 38 14 72 294,000 8 796 3270 38 14 73 296,000 8 802 3310 38 14 74 298,000 8 808 3350 38 14 75 300,000 8 814 3390 40 15





15級技能



傷害提高 生命恢復 技能有效時間 召喚數量 1430 500 6.4秒 19

遊戲調整

本次更新還有大量遊戲性優化和平衡性調整。



自訂友誼戰軍隊設定



現在您可以預先設定友誼戰軍隊設配置，然後在友誼戰和部落友誼戰中使用這個特定的軍隊配置發動進攻。訓練友誼戰軍隊不需要花費資源或時間。



大本營升級體驗優化

升級大本營可獲得多種限時加成效果，將大本營升至更高等級，可獲得的加成種類更多、持續時間更長。



力量加成：4級大本營開始可獲得，部隊和法術在一段時間內將強化至當前實驗室所支持的最高等級

資源加成：4級大本營開始可獲得，在一段時間內家鄉村莊的資源採集器產量加倍

勝利之星獎勵加成：4級大本營開始可獲得，透過多人連線模式獲勝贏取的勝利之星獎勵在一段時間內將變成原來的4倍

英雄加成：8級大本營開始可獲得，所有英雄都將在一段時間內提升5個等級

家鄉村莊平衡性調整



7至9級戈侖石人的訓練費用從600/700/800分別減少到575/650/725



所有英雄的恢復時間減少（新的最大恢復時長從原來的49分鐘減少到40分鐘）



資源車現在最多可以累積90天內的資源；不活躍村莊（即一段時間內無登入記錄的村莊）的資源車自動生成的資源數量根據大本營等級不同都將有所提升。各個大本營等級中，不 活躍村莊的資源車自動生成的資源最大儲存量分別為： 1級大本營：5,000金幣/聖水，0闇黑重油

2級大本營：25,000金幣/聖水，0闇黑重油

3級大本營：150,000金幣/聖水，0闇黑重油

4級大本營：1,000,000金幣/聖水，0闇黑重油

5級大本營：4,000,000金幣/聖水，0闇黑重油

6級大本營：6,000,000金幣/聖水，0闇黑重油

7級大本營：8,000,000金幣/聖水，80,000闇黑重油

8級大本營：10,000,000金幣/聖水，100,000闇黑重油

9級大本營：11,500,000金幣/聖水，115,000闇黑重油

10級大本營：13,000,000金幣/聖水，130,000闇黑重油

11級大本營：14,000,000金幣/聖水，140,000闇黑重油

12級大本營：15,000,000金幣/聖水，150,000闇黑重油

13級大本營：16,000,000金幣/聖水，160,000闇黑重油





對於更高等級大本營，資源車歸還的資源最大儲存量有所提升： 11級大本營： 金幣/聖水：2,000,000→2,200,000

最大闇黑重油：4,000→4,400

12級大本營： 金幣/聖水：2,000,000→2,400,000

闇黑重油：4,000→4,800

13級大本營： 金幣/聖水：2,000,000→2,600,000

闇黑重油：4,000→5,200





建築大師基地平衡性調整



撼地巨石的濺射半徑從3.5格縮小至2.8格，現在不再那麼容易對範圍外的單位造成傷害



提升21至30級戰爭機器的每秒傷害值



隱形彈簧的彈射能力從5/10/15/20提升至8/12/16/20



1級和2級彈射陷阱的彈射能力從5/7提升至6/8



狂暴野蠻人的彈射重量從1提升至2



隱秘弓箭手的彈射重量從1提升至2



巨人拳擊手的彈射重量從5提升至8



炸彈兵的彈射重量從2提升至4



加農炮戰車的彈射重量從5提升至8



其他遊戲調整

回歸玩家的遊戲體驗優化！



從9級大本營開始，玩家在周期挑戰中使用部落援軍也可以計算到相關的兵種挑戰進度中



修復在挑選部落成員加入部落對戰時，如果有高獎盃數的玩家加入部落可能導致選錯參戰成員的問題

優化大守護者的機制，現在他在空中模式時能更有效地跟隨部隊，不會那麼容易分心



如果觸發搜空地雷的敵方單位在被地雷炸中之前就被消滅，搜空地雷不再會去追蹤地圖另一邊的飛行單位；現在搜空地雷的最大追蹤半徑為其觸發半徑的2倍



走出彈跳法術效果範圍的部隊不會再重新選擇目標，這是為了避免部隊卡在其法術效果範圍內



投石機現在可能會出現彈藥用盡的情況，和X連弩、地獄之塔類似



投石機的攻擊速度從3秒減緩到3.036秒



優化攻城戰車的尋路系統

遊戲介面優化



無論部落處於哪一個聯盟賽段位，非部落長老或以上職位或非參戰成員，在部落對戰聯盟賽期間都不能打開對戰介面

部落聊天介面新增建築大師基地友誼戰的「剩餘時長」資訊

分享的建築大師基地重播新增「剩餘時長」資訊

即使超級部隊已啟用，他們對應的一般部隊仍可透過快速增援捐贈給部落成員

商店中新增小圖示，顯示您當前所支援的內容創作者的代碼

商店中的「寶藏」和「特惠」選項中將顯示未查看的特惠包數量小圖示

在家鄉村莊切換大守護者的空中或地面模式時會有聲音效果

問題修復

