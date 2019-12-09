13級大本營凜冽登場！

《部落衝突》2019最大更新壓軸上線，請別錯過超精彩內容！本次更新不僅有自帶全新重量級防禦武器的13級大本營，還會有繼11本更新後推出的首位新英雄「神盾勇者」。她全副武裝、勇猛無畏，還能用追蹤神盾技能重創敵軍。

13級大本營還將解鎖全新防禦建築「投石機」，它投出的巨石在撞擊目標後會散開，對目標後方的部隊造成濺射傷害。

另外還有全新攻城機器「攻城訓練營」，全新機制助您克敵制勝。最後，大本營達到12級的首領還能解鎖全新部隊「雪怪」。好消息不只有那些，以下是本次更新的詳細內容。

歡迎來到13本，《部落衝突》的世界從此更加「冰」紛多彩。