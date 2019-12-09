13級大本營凜冽登場！
《部落衝突》2019最大更新壓軸上線，請別錯過超精彩內容！本次更新不僅有自帶全新重量級防禦武器的13級大本營，還會有繼11本更新後推出的首位新英雄「神盾勇者」。她全副武裝、勇猛無畏，還能用追蹤神盾技能重創敵軍。
13級大本營還將解鎖全新防禦建築「投石機」，它投出的巨石在撞擊目標後會散開，對目標後方的部隊造成濺射傷害。
另外還有全新攻城機器「攻城訓練營」，全新機制助您克敵制勝。最後，大本營達到12級的首領還能解鎖全新部隊「雪怪」。好消息不只有那些，以下是本次更新的詳細內容。
歡迎來到13本，《部落衝突》的世界從此更加「冰」紛多彩。
13級大本營
13級大本營即將敞開大門，各位12本的首領準備好了嗎？
全新等級的大本營將為滿級首領們帶來更多精彩內容，更高等級的防禦、更高等級的部隊、全新英雄，以及全新攻城機器等您來解鎖！
Clash世界的冬天寒冷無比，地上的白霜就像晶瑩的鑽石粉末，村民們也都躲進了自己溫暖的小屋。但寒冷並不能阻擋闇黑重油科技的進步，反而創造出了全新傑作「巨型地獄之塔」。與12本的巨型特斯拉電磁塔相比，13本的重量級防禦武器更加獨特。任何進入其射程的敵軍都會受到它的高溫炙烤。
巨型地獄之塔可以升級5次，每次升級都能提升它的防禦性能。一旦升到3級，巨型地獄之塔還將獲得獨特能力，讓敵人聞風喪膽。當大本營生命值降至0時，巨型地獄之塔將引發威力十足的爆炸，並產生強大的冰凍衝擊，在一段時間內將減緩爆炸範圍內所有敵軍的速度。即使是大守護者的永恆書卷也無法抵禦巨型地獄之塔爆炸產生的緩速效果
神盾勇者
神盾勇者是皇家軍隊的隊長，她是一位驍勇善戰的戰士，和凜冬的暴風雪一樣冷酷無情。將大本營升至13級即可解鎖神盾勇者，她是家鄉村莊中的第4位英雄。升級神盾勇者需要的資源是闇黑重油，她的加入將為《部落衝突》帶來更多精彩的新戰術。
她精通戰略，可以跳過城牆，投擲長矛攻擊她的偏好目標：防禦建築。另外，她的「追蹤神盾」技能極具破壞力。開啟追縱神盾技能後，神盾勇者將用力擲出盾牌，盾牌將飛向最近的4座防禦建築，對它們造成可觀的傷害。無論敵人的防禦建築有多遠，追蹤神盾技能都可以精確命中。
準備好見證她在戰場上大顯神威吧！
神盾勇者屬性
1級花費：120,000闇黑重油
攻擊偏好：防禦設施
傷害類型：單個目標
目標：地面和空中目標
移動速度：24
投石機
這究竟是投射機還是拋石機？都不是，它比這兩種更強大！
投石機是13級大本營解鎖的全新防禦建築，能有效地剋制蝙蝠法術。它能朝地面和空中目標投擲綁得並不牢固的巨石。
巨石撞擊目標後會散開，散開的碎石會產生扇形的濺射，繼續對首個臨近目標後方的部隊造成傷害。
射程：3-10格
攻擊偏好：任何
傷害類型：區域濺射
目標：地面和空中目標
攻城訓練營
為什麼攻城訓練營裝了那麼多部隊，還能掛著降落傘穩穩著陸，那還是未解之謎。
攻城訓練營能夠部署在任何可以部署普通援軍的地方，也就是敵軍村莊的防禦邊界之外。雖然攻城訓練營不像其他攻城機器一樣會駛向或飛向敵人的大本營或防禦建築，但除了裝載的部落援軍，它還內建一定數量的部隊。
攻城訓練營著陸後，將首先放出內建的部隊，同時生命值也將不斷減少。一旦攻城訓練營的生命值耗盡，它將化為廢墟，放出裝載的部落援軍。您也可以手動自毀攻城訓練營，提前放出其中的部落援軍。
所需空間：1
移動速度：0
雪怪
只要大本營達到12級，即可升級訓練營，解鎖冷冰冰、毛茸茸、脾氣還有些暴躁的雪怪啦。
這個毛髮淩亂的大傢伙力氣很大，會晃晃悠悠地朝目標前進。他背著一個籃子，裡面裝著他在雪山上悉心照料的小雪怪。
只要雪怪受到傷害，他的夥伴小雪怪們就會從舒適的籃子裡跳出來，讓敵人好看。如果雪怪倒下了，剩下的小雪怪將傾巢而出，盡情捉弄它們的敵人。它們會越過城牆，對敵人造成傷害或解開他們的鞋帶。
攻擊偏好：任何
傷害類型：單個目標
目標：地面目標
所需空間：18
移動速度：12
小雪怪
攻擊偏好：防禦設施（傷害x4）
傷害類型：區域濺射
目標：地面和空中目標
移動速度：18
全新等級
升級至13級大本營後，許多已有的項目都可以升至更高等級。由於13本的主題是「闇黑寒冰」，因此所有滿級防禦和建築都換上了冰霜配色風格。
另外，可以升到更高等級的可不僅有防禦和建築唷！只要將實驗室升至11級，部分兵種也可以繼續升級啦。
防禦建築
天鷹火炮可升至4級
地獄之塔可升至7級
法師塔可升至12級
X連弩可升至7級
防空火箭可升至11級
特斯拉電磁塔可升至11級
加農炮可升至18級
城牆可升至14級（最多100塊城牆可升至14級）
陷阱
搜空地雷可升至4級
巨型炸彈可升至6級
空中炸彈可升至7級
隱形炸彈可升至9級
建築
攻城機器工坊可升至4級
訓練營可升至14級
闇黑重油罐可升至8級
儲金罐可升至14級
聖水瓶可升至14級
部落城堡可升至9級
實驗室可升至11級
英雄
野蠻人之王可升至70級（鐵拳出擊技能可升至14級）
弓箭女皇可升至70級（皇家披風技能可升至14級）
大守護者可升至50級（永恆書卷技能可升至10級，生命光環技能可升至40級）
部隊
炸彈人可升至9級
氣球兵可升至9級
飛龍可升至8級
掘地礦工可升至7級
雷電飛龍可升至4級
野豬騎士可升至10級
巨石投手可升至5級
天使可升至6級
法術
療傷法術可升至8級
彈跳法術可升至4級
骷髏法術可升至7級
新功能
英雄技能
進攻時，如果英雄技能一直沒有被手動開啟，英雄在即將被擊敗時會自動開啟英雄技能進行自救。該功能可以在「設定>更多設定」中關閉。
村莊
兵營和攻城機器工坊的尺寸調整至4X4格，實驗室調整至3X3格，以便為村莊釋出更多空間。
介面
個人資料中的村莊預覽功能回來啦！點擊「我的個人資料」介面中的大本營圖示即可查看。
在選擇部落對戰和部落對戰聯盟賽的參戰人員時，首領或副首領現在可以看到部落成員的大本營等級（前提是部落成員在更新後登入過遊戲）。
在報名參加部落對戰聯盟賽時，如果您關閉再重新打開「選擇參戰成員」介面，您會看到系統記住了您之前選擇的聯盟賽對戰規模。
整排城牆現在可以同時升級，但其總價不能超出您當前的資源上限或最大儲存量。
造型和裝飾物
裝飾物現在可以擺在村莊邊緣的綠色草地上了。
編輯其他陣型時，不再需要把已啟用陣型中的裝飾物都擺出來才能保存陣型。也就是說，擺放在村莊中的裝飾物可以不用擺放在在戰爭基地陣型中。
大守護者攻擊時發射的光束將更像是從法杖射出的，而不是肚子。
部落特權
部落等級達到8級後，部落成員可以捐贈的法術數量從1個提高至2個。
所有部落的部落援軍上限提高1個。
平衡性調整
建築和陷阱
13級儲金罐及13級聖水瓶的容量提升500,000。
家鄉村莊所有等級的多管迫擊炮的傷害均提升10%。
隱形彈簧彈射能力降低
1級：15 → 10
2級：16 → 12
3級：17 → 14
4級：18 → 16
5級：19 → 18
部隊和英雄
8級/9級巨人的生命值從1480/1660提升至1500/1850。
6級掘地礦工的生命值從870提升至900。
熔岩獵犬被摧毀後分裂出迷你熔岩犬的範圍從5格縮小至3.5格。
攻城飛艇新增死亡附加傷害，1級/2級/3級分別為1000/1200/1400。
7級瓦基麗武神的生命值從1400提升至1450。
略微降低大守護者跟隨熔岩獵犬的傾向。
5級天使治療部隊時的每秒恢復值從80降至75。
5級天使治療英雄時的每秒恢復值從44提升至48。
戰利品
從12級大本營可以掠奪到的聖水和金幣上限提升50,000。
從12級大本營可以掠奪到的闇黑重油上限提升500。
法術
所有等級的骷髏法術召喚骷髏的頻率調整為：在第1批骷髏兵出現後，每隔一秒召喚1個骷髏兵。
2/3/4/5級加速法術的配製費用從85/90/95/100提升至100/120/140/160。
部落招募優化
部落設置介面將可以設定加入部落的最低大本營等級（類似於最低獎盃數）。
如果玩家拒絕大量部落邀請，他們將會收到詢問是否還想收到部落邀請的訊息提示。
「部落」選項的「搜索部落」介面可能出現提示，詢問玩家是否開啟接收部落邀請的功能。
在「我的部落」的「尋找新成員」面板中，將顯示其他玩家所在部落的部落徽章。
玩家收到的部落邀請中將顯示「查看部落」按鈕。
如果玩家收到的部落邀請數量已達上限，他們將在信封圖示旁邊看到「邀請已滿！」的提示。
更多針對推薦部落和推薦新成員演算法的優化。
問題修復
修復因分享陣型時深度連結損壞導致的遊戲閃退問題。
修復摧毀一塊城牆後，所有正在攻擊城牆的單位都會立即重新尋找目標的問題，修復後，那些單位在完成當前的攻擊動作後才會重新尋找目標。（這將修復建築大師基地的對戰中，戰爭機器和超級皮卡有時無法對城牆造成傷害的問題。）
如果大守護者在攻擊城牆，而他附近的友軍全部陣亡，系統將強制他更換目標。
優化尋徑系統，進攻單位會在抵達路徑終點前評估是否能夠抵達當前鎖定目標的位置。（理論上能優化許多地面單位的尋路系統，尤其是戰爭機器。）