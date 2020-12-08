首領們，大家好！
希望大家在12月有好的開始！冬季更新帶來全新的法術，將在11級大本營推出。13級大本營也有不少內容提升等級上線，並針對遊戲進行多項優化！不少內容相信大家先前已經透過更新預告了解，為方便大家了解，在本篇整理所有更新內容，對更新內容還不清楚？那就一起來看看吧！
全新法術：隱形法術
隱形法術在11級大本營法術工廠升至6級後解鎖，此法術不適合膽小或者溫順的人。這把雙面刃將大幅度改變攻擊方式（恐怖音樂）
隱形法術範圍內的所有事物將不可見。單位不可見外，也無法被鎖定。而且除了攻城機器和城牆外，包含敵方防守部隊、建築在內的所有事物都變得不可見。
讓我們來看看隱形法術的數據！
效果類型：區域濺射
所需空間：1
配製時間：3分鐘
目標：地面和空中目標
|等級
|升級費用
|升級時間
|法術持續時間
|配製費用
|1
|-
|-
|3.75秒
|11,000聖水
|2
|9,000,000 聖水
|9天
|4.0秒
|12,000聖水
|3
|12,000,000 聖水
|11天12小時
|4.25秒
|13,000聖水
|4
|15,000,000 聖水
|15天12小時
|4.5秒
|14,000聖水
全新攻城機器: 攻城滾木車
這種獨特的攻城機器會不斷朝其目標拋出滾木，碾過路徑上的一切並造成傷害，掃清通往敵軍大本營的道路。它會在抵達目標後釋放援軍。
攻城機器工坊升至5級後即可解鎖攻城滾木車。
攻擊偏好：城牆（傷害x4）
傷害類型：區域濺射
目標：地面目標
所需空間：1
移動速度：5
|等級
|升級費用
|升級時間
|每秒傷害
|生命值
|訓練費用
|訓練時間
|1
|-
|-
|140
|4,000
|10,000金幣
|20分鐘
|2
|8,000,000聖水
|10天
|160
|4,400
|10,000金幣
|20分鐘
|3
|11,000,000聖水
|14天
|180
|4,800
|10,000金幣
|20分鐘
|4
|14,000,000聖水
|16天
|200
|5,200
|10,000金幣
|20分鐘
全新超級部隊：超級法師
你以為法師就只愛打理他那迷人得不能再迷人的鬍子？其實……你可能說對了。不過這次，他在百忙之中抽空加強自己的進攻技巧。強化為超級法師後，他會發射威力驚人的連鎖魔法，擊中目標後可彈射至附近多個目標。也許不該叫火球，應該是閃電鏈？火球電擊？電力火焰？名字不重要，重要的是它可以同時對多個目標造成傷害！
特殊技能：連鎖魔法。
超級法師的連鎖魔法攻擊可以彈射傷害多個目標，只要這些目標在他初始目標的濺射範圍內。
強化費用：25,000闇黑重油
攻擊偏好：任何
傷害類型：單個目標
目標：地面和空中目標
所需空間：10
移動速度：20
|等級
|每秒傷害
|生命值
|訓練費用
|訓練時間
|9
|220
|450
|10,500聖水
|1分15秒
|10
|240
|500
|11,500聖水
|1分15秒
全新超級部隊：寒冰獵犬
寒冰獵犬是熔岩獵犬的冷酷大哥，牠的生命值更高，所需空間也更大。寒冰獵犬被消滅後會分裂出多個迷你寒冰犬，而且會釋放冰凍效果凍住周圍的一切，打敵軍一個措手不及。此外，那些可愛的迷你寒冰犬每次攻擊都會緩速目標。沒錯，寒冰獵犬就是這麼容易激凍。
強化費用：25,000闇黑重油
攻擊偏好：防空火箭
傷害類型：單個目標
目標：地面目標
所需空間：40
移動速度：20
和寒冰法師、戈侖冰人的攻擊一樣，寒冰獵犬的攻擊會讓敵方部隊和防禦減速。
|等級
|每秒傷害值
|被摧毀時冰凍時間
|生命值
|訓練費用
|訓練時間
|產生單位數
|5
|10
|3.5秒
|9,500
|840闇黑重油
|6分 40秒
|10
|6
|15
|4.25秒
|10, 000
|1000 闇黑重油
|6分40秒
|12
迷你寒冰犬
每秒傷害值: 35
生命值: 50
攻擊偏好: 任何
傷害類型: 單一目標
目標: 地面和空中目標
移動速度: 32
和寒冰法師、戈侖冰人的攻擊一樣，寒冰獵犬的攻擊會讓敵方部隊和防禦減速。
超級部隊調整
超級部隊的有效時間將從7天縮短為3天。超級部隊的有效時間不再持續一整週，讓您可以更容易使用不同的超級部隊！
有效時間縮短，強化費用也跟著降低！所有超級部隊的強化費用統一調整為25,000闇黑重油。
可以同時強化兩種部隊！
可以同時訓練一般部隊和其對應的超級部隊！
全新魔法物品：超級藥水！
使用這種全新的魔法物品可以將一種一般部隊強化為超級部隊，無需花費闇黑重油，該超級部隊的有效時間為3天。您可以透過參加部落競賽獲得超級藥水，也可以花費300寶石向商人購買。
全新等級上限
我們還將在冬季更新中提升一些防禦與建築，還有神盾勇者的等級。
神盾勇者
|等級
|升級費用
|升級時間
|每秒傷害值
|生命值
|恢復時間
|技能等級
|21
|275,000 闇黑重油
|8天
|535
|3940
|38分
|4
|22
|280,000闇黑重油
|8天
|540
|3980
|38分
|4
|23
|285,000闇黑重油
|8天
|545
|4020
|38分
|4
|24
|290,000闇黑重油
|8天
|550
|4060
|38分
|4
|25
|295,000闇黑重油
|8天
|555
|4100
|40分
|5
5級追蹤神盾
傷害: 1,960
生命復原: 2,900
目標數量: 4
6級法術工廠
|升級費用
|升級時間
|法術儲存空間
|生命值
|解鎖
|4,800,000聖水
|7 days
|10
|840
|隱形法術
5級攻城機器工坊
|升級費用
|升級時間
|生命值
|攻城機器容量
|解鎖
|16,000,000聖水
|16天
|1,400
|3
|攻城滾木車
8級X連弩
|升級費用
|升級時間
|每秒傷害值
|生命值
|17,000,000 金幣
|17天
|185
|4200
7級巨型炸彈
|升級費用
|升級時間
|傷害
|作用範圍
|7,000,000 金幣
|9 天
|375
|4格
8級空中炸彈
|升級費用
|升級時間
|傷害
|作用範圍
|5,000,000 金幣
|7天
|260
|3格
遊戲優化調整
本次更新還將推出一系列平衡性調整、遊戲性優化、問題修復以及其他內容，詳情如下：
部落對戰
發起部落友誼戰時，您可以將每位參戰成員的進攻機會設置為1次或者2次
平衡性調整
投石機的攻擊速度從3.036秒減慢至3.228秒，每秒傷害值降低10。
提升投石機的生命值：
1級：3000 → 3600
2級：3500 → 4200
遊戲相關
雷電法術不再對部落城堡造成傷害，和雷電法術對聖水瓶、儲金罐等資源建築的效果一致。
戰鬥結束時，如果英雄的技能尚未使用，英雄會自動恢復一部分生命值（數值等於他們使用技能時可恢復的生命值）。這樣就縮短了英雄的冷卻時間，讓他們可以更快投入下一場戰鬥！
如果加農炮戰車因為被擊退而導致目標超出射程，加農炮戰車會重新鎖定目標。
優化單位視野算法，使尋徑更加準確。
UI
商店增加一個外觀分頁標籤，你可以那邊瀏覽或購買英雄造型等外觀物品，購買後可永久使用。
月度挑戰的獎勵之路上增加了快捷按鈕，更方便您快速找到已經解鎖但尚未領取的獎勵。.
遊戲推出可選更新版本修復影響重大的問題時，會出現提示訊息通知玩家安裝更新該版本。
參觀其他村莊時，點擊英雄王座即可找到新增的「查看造型」按鈕。
在商店外觀介面可查看到更細緻的英雄造型動畫效果，在其他介面中則更加簡略一些。
周期挑戰
如果您的資源倉庫空間不足，無法存儲獲得的資源獎勵，您可以選擇領取5寶石作為替換獎勵。
針對部落競賽和周期挑戰，我們降低部分建築大師基地相關任務的難度，使其與對應的家鄉村莊任務難度更加一致。
周期挑戰獎勵之路介面增加一些查看獎勵的快速按鈕，可以輕鬆查看尚未領取或查看最終獎勵。
Supercell ID
受信任的成年人或監護人的信箱可以提供給未成年玩家去創建Supercell ID
全面開戰！
《部落衝突》遊戲團隊