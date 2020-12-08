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2020年12月8日
Blog – Clash of Clans

2020冬季更新詳情

首領們，大家好！

希望大家在12月有好的開始！冬季更新帶來全新的法術，將在11級大本營推出。13級大本營也有不少內容提升等級上線，並針對遊戲進行多項優化！不少內容相信大家先前已經透過更新預告了解，為方便大家了解，在本篇整理所有更新內容，對更新內容還不清楚？那就一起來看看吧！

全新法術：隱形法術

隱形法術在11級大本營法術工廠升至6級後解鎖，此法術不適合膽小或者溫順的人。這把雙面刃將大幅度改變攻擊方式（恐怖音樂）

隱形法術範圍內的所有事物將不可見。單位不可見外，也無法被鎖定。而且除了攻城機器和城牆外，包含敵方防守部隊、建築在內的所有事物都變得不可見。

讓我們來看看隱形法術的數據！

  • 效果類型：區域濺射

  • 所需空間：1

  • 配製時間：3分鐘

  • 目標：地面和空中目標

等級升級費用升級時間法術持續時間配製費用
1--3.75秒11,000聖水
29,000,000 聖水9天4.0秒12,000聖水
312,000,000 聖水11天12小時4.25秒13,000聖水
415,000,000 聖水15天12小時4.5秒14,000聖水

全新攻城機器: 攻城滾木車

這種獨特的攻城機器會不斷朝其目標拋出滾木，碾過路徑上的一切並造成傷害，掃清通往敵軍大本營的道路。它會在抵達目標後釋放援軍。

攻城機器工坊升至5級後即可解鎖攻城滾木車。

  • 攻擊偏好：城牆（傷害x4）

  • 傷害類型：區域濺射

  • 目標：地面目標

  • 所需空間：1

  • 移動速度：5

等級 升級費用升級時間 每秒傷害 生命值 訓練費用訓練時間
1--1404,00010,000金幣20分鐘
28,000,000聖水10天1604,40010,000金幣20分鐘
311,000,000聖水14天1804,80010,000金幣20分鐘
414,000,000聖水16天2005,20010,000金幣20分鐘

全新超級部隊：超級法師

你以為法師就只愛打理他那迷人得不能再迷人的鬍子？其實……你可能說對了。不過這次，他在百忙之中抽空加強自己的進攻技巧。強化為超級法師後，他會發射威力驚人的連鎖魔法，擊中目標後可彈射至附近多個目標。也許不該叫火球，應該是閃電鏈？火球電擊？電力火焰？名字不重要，重要的是它可以同時對多個目標造成傷害！

特殊技能：連鎖魔法。

超級法師的連鎖魔法攻擊可以彈射傷害多個目標，只要這些目標在他初始目標的濺射範圍內。

  • 強化費用：25,000闇黑重油

  • 攻擊偏好：任何

  • 傷害類型：單個目標

  • 目標：地面和空中目標

  • 所需空間：10

  • 移動速度：20

等級每秒傷害生命值訓練費用訓練時間
922045010,500聖水1分15秒
1024050011,500聖水1分15秒

全新超級部隊：寒冰獵犬

寒冰獵犬是熔岩獵犬的冷酷大哥，牠的生命值更高，所需空間也更大。寒冰獵犬被消滅後會分裂出多個迷你寒冰犬，而且會釋放冰凍效果凍住周圍的一切，打敵軍一個措手不及。此外，那些可愛的迷你寒冰犬每次攻擊都會緩速目標。沒錯，寒冰獵犬就是這麼容易激凍。

  • 強化費用：25,000闇黑重油

  • 攻擊偏好：防空火箭

  • 傷害類型：單個目標

  • 目標：地面目標

  • 所需空間：40

  • 移動速度：20

  • 和寒冰法師、戈侖冰人的攻擊一樣，寒冰獵犬的攻擊會讓敵方部隊和防禦減速。



等級每秒傷害值被摧毀時冰凍時間生命值訓練費用訓練時間產生單位數
5103.5秒9,500840闇黑重油6分 40秒10
6154.25秒10, 0001000 闇黑重油6分40秒12


迷你寒冰犬

  • 每秒傷害值: 35

  • 生命值: 50

  • 攻擊偏好: 任何

  • 傷害類型: 單一目標

  • 目標: 地面和空中目標

  • 移動速度: 32

  • 和寒冰法師、戈侖冰人的攻擊一樣，寒冰獵犬的攻擊會讓敵方部隊和防禦減速。

超級部隊調整

  • 超級部隊的有效時間將從7天縮短為3天。超級部隊的有效時間不再持續一整週，讓您可以更容易使用不同的超級部隊！

  • 有效時間縮短，強化費用也跟著降低！所有超級部隊的強化費用統一調整為25,000闇黑重油。

  • 可以同時強化兩種部隊！

  • 可以同時訓練一般部隊和其對應的超級部隊！

全新魔法物品：超級藥水！

使用這種全新的魔法物品可以將一種一般部隊強化為超級部隊，無需花費闇黑重油，該超級部隊的有效時間為3天。您可以透過參加部落競賽獲得超級藥水，也可以花費300寶石向商人購買。

全新等級上限

我們還將在冬季更新中提升一些防禦與建築，還有神盾勇者的等級。

神盾勇者

等級 升級費用升級時間 每秒傷害值 生命值 恢復時間 技能等級
21275,000 闇黑重油8天535394038分4
22280,000闇黑重油8天540398038分4
23285,000闇黑重油8天545402038分4
24290,000闇黑重油8天550406038分4
25295,000闇黑重油8天555410040分5

5級追蹤神盾

  • 傷害: 1,960

  • 生命復原: 2,900

  • 目標數量: 4

6級法術工廠

升級費用升級時間法術儲存空間生命值解鎖
4,800,000聖水7 days10840隱形法術

5級攻城機器工坊

升級費用升級時間生命值攻城機器容量解鎖
16,000,000聖水16天1,4003攻城滾木車

8級X連弩

升級費用升級時間每秒傷害值生命值
17,000,000 金幣17天1854200

7級巨型炸彈

升級費用升級時間傷害作用範圍
7,000,000 金幣9 天3754格

8級空中炸彈

升級費用升級時間傷害作用範圍
5,000,000 金幣7天2603格

遊戲優化調整

本次更新還將推出一系列平衡性調整、遊戲性優化、問題修復以及其他內容，詳情如下：

部落對戰

  • 發起部落友誼戰時，您可以將每位參戰成員的進攻機會設置為1次或者2次

平衡性調整

  • 投石機的攻擊速度從3.036秒減慢至3.228秒，每秒傷害值降低10。

  • 提升投石機的生命值：

    • 1級：3000 → 3600

    • 2級：3500 → 4200

遊戲相

  • 雷電法術不再對部落城堡造成傷害，和雷電法術對聖水瓶、儲金罐等資源建築的效果一致。

  • 戰鬥結束時，如果英雄的技能尚未使用，英雄會自動恢復一部分生命值（數值等於他們使用技能時可恢復的生命值）。這樣就縮短了英雄的冷卻時間，讓他們可以更快投入下一場戰鬥！

  • 如果加農炮戰車因為被擊退而導致目標超出射程，加農炮戰車會重新鎖定目標。

  • 優化單位視野算法，使尋徑更加準確。

UI

  • 商店增加一個外觀分頁標籤，你可以那邊瀏覽或購買英雄造型等外觀物品，購買後可永久使用。

  • 月度挑戰的獎勵之路上增加了快捷按鈕，更方便您快速找到已經解鎖但尚未領取的獎勵。.

  • 遊戲推出可選更新版本修復影響重大的問題時，會出現提示訊息通知玩家安裝更新該版本。

  • 參觀其他村莊時，點擊英雄王座即可找到新增的「查看造型」按鈕。

  • 在商店外觀介面可查看到更細緻的英雄造型動畫效果，在其他介面中則更加簡略一些。

周期挑戰

  • 如果您的資源倉庫空間不足，無法存儲獲得的資源獎勵，您可以選擇領取5寶石作為替換獎勵。

  • 針對部落競賽和周期挑戰，我們降低部分建築大師基地相關任務的難度，使其與對應的家鄉村莊任務難度更加一致。

  • 周期挑戰獎勵之路介面增加一些查看獎勵的快速按鈕，可以輕鬆查看尚未領取或查看最終獎勵。

Supercell ID

  • 受信任的成年人或監護人的信箱可以提供給未成年玩家去創建Supercell ID

全面開戰！

《部落衝突》遊戲團隊